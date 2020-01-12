Белоруса подозревают в громких заказных убийствах в Украине

Судя по нескольким судебным решениям, белорус Антон А. подозревается в причастности к убийству директора украинской компании немецкого концерна Сaparol Павла Зможного, которого расстреляли в 2016 году под Киевом во время утренней пробежки, и начальника отдела рекламы Киевского метрополитена Павла Миленького. В 2019 году ему нанесли три ножевых ранения в спину, от которых он скончался на месте нападения.





В воскресенье, 12 января, Министерство внутренних дел Украины заявило, что эта же группировка причастна к организации и убийству в 2017 году Амины Окуевой, которая воевала на востоке Украины в составе чеченского волонтерского батальона имени Джохара Дудаева.





Свабодзе адвокат белоруса Ольга Миролюбова, пока ее подзащитному инкриминируют два эпизода - убийства Павла Зможнага и Павла Миленького: «Вчера я с ним разговаривала, его не задерживали по делу Окуевой». Как сообщилаадвокат белоруса, пока ее подзащитному инкриминируют два эпизода - убийства Павла Зможнага и Павла Миленького: «Вчера я с ним разговаривала, его не задерживали по делу Окуевой».





«Антон был задержан в сентябре прошлого года - сначала его держали под домашним арестом, потом некоторое время - в следственном изоляторе, но опять освободили, теперь уже под так называемым "ночным арестом". Он в шоке от этой ситуации и не признает своей вины. Я тоже не вижу пока твердых доказательств из тех материалов, которые нам дали на ознакомление. Но пока проходит досудебное расследование, мы не имеем доступа ко всем материалам дела», - сообщила Ольга Миролюбова.









По словам адвоката, по крайней мере в одном эпизоде ​​ее подзащитный имеет алиби, и правоохранительные органы должны его проверить.





«Следствие не дает точного определения роли Антона в инкриминируемых эпизодах. Кроме того, в одном деле (об убийстве директора украинской компании немецкого концерна Сaparol. - РС) отмечается, что он вместе с другим лицом стрелял в жертву. На курок нажимали сразу два человека? Это возможно?», - добавила юрист.





Ольга Миролюбова также сообщила, что гражданин Беларуси находится на территории Украины легально - он имеет вид на временное жительство, жену и дочь. Адвокат добавила, что пока Антон А. не обращался в посольство Беларуси в Украине за консульской помощью.





По информации полиции, в преступную группировку входило семь человек. Она была создана в августе 2016 года и просуществовала до сентября 2019-го, когда большинство ее участников были задержаны.





Следователи утверждают, что особенностью организации была «специализация» на выполнении умышленных убийств на заказ, которые они основательно готовили. По данным следствия, Антон А. был якобы исполнителем этих убийств.









В случае, если следователи докажут в суде причастность белоруса к этой группировке и убийствам, ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет либо пожизненное заключение.