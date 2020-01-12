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Каналы Венеции практически пересыхают

13.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Каналы Венеции практически пересыхают

Еще недавно город чуть было не ушел под воду, теперь же лодки лежат в годами копившемся иле. Большую часть бюджета власти потратили на защиту от наводнений. Спасали культурное наследие — подвалы собора Святого Марка, а о каналах и стенах домов никто толком не позаботился. Первыми влияние отлива ощутили владельцы отелей. Стоимость аренды номеров резко упала. Погостить в Венеции сегодня в среднем на 20 % дешевле, чем в начале прошлого года. 

tvr.by

 
 
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Еще недавно город чуть было не ушел под воду, теперь же лодки лежат в годами копившемся иле. Большую часть бюджета власти потратили на защиту от наводнений. Спасали...
 
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