Без очереди в кассу: в A1 banking появилась возможность удаленной оплаты топлива

Источник материала: Новости Дзержинска

У белорусов появилась возможность оплачивать топливо, не выходя из машины. Новой услугой можно воспользоваться на всех заправках сети АЗС «Белоруснефть» через приложение А1 banking, которое доступно абонентам всех мобильных операторов страны.

Для оплаты топлива, не отходя от собственного автомобиля, водителю необходимо по приезду на заправку запустить приложение А1 banking, выбрать тип платежа «АЗС», а также станцию и номер колонки, возле которой находится его машина. Вид топлива будет определен автоматически в соответствии с тем, какой заправочный пистолет снял водитель.

В приложении А1 banking отобразится информация о стоимости выбранного топлива и предложение ввести требуемое количество литров либо сумму, на которую следует заправить автомобиль. Подтвердив оплату, заправка автомобиля начнется автоматически, к кассиру дополнительно обращаться не нужно. При этом даже если на банковской карточке, привязанной к приложению, не осталось денег – абоненты А1 могут воспользоваться «А1-кошельком» с денежным лимитом до 100 рублей.

Оплатить топливо с помощью A1 banking могут абоненты всех мобильных операторов Беларуси в сети АЗС «Белоруснефть» по всей стране. Кроме того, данная услуга также входит в программу лояльности сети «Белоруснефть», позволяя накапливать бонусы. Для этого пользователю лишь необходимо предварительно привязать действующую карту лояльности при первом входе в раздел «АЗС».

Также с помощью А1 banking можно удобно и безопасно управлять всеми своими банковскими картами, даже если они открыты в разных банках, оплачивать услуги и товары, легко и быстро переводить деньги с карты на карту. Приложение доступно для скачивания в Play Market и App Store.