В последние месяцы 1941 года немецко-фашистские захватчики со всей жестокостью и жаждой  казавшейся им близкой победы ломились к сердцу Советского Союза – Москве.  Им уже грезились бравурные марши по улицам поверженной  российской столицы. Рассчитывали, что никто не может устоять перед фашистской мощью и Советская страна также,  как и европейские государства,  униженно поднимет руки перед завоевателями. Просчитались.  В декабре первого года Великой Отечественной войны Красная Армия в тяжелейших боях остановила наступление германских войск  под Москвой и, перейдя в наступление,  разгромила ударную группировку врага   и отбросила его далеко от подступов к столице.

История сохранила для потомков  тысячи и тысячи примеров героической битвы  советских воинов при обороне Москвы, их мужества, отваги, стойкости, самопожертвования, бесконечной преданности Родине.

В те суровые месяцы  в кровопролитных боях отстаивали белокаменную и многие наши земляки.  В их числе – Иосиф Максимович Юркевич, уроженец деревни Кленник. Накануне  войны молодой человек окончил курсы при Минском техникуме электрической связи и устроился на работу в отделение связи в Борисове. 25 июня 1941 года Иосиф добровольно пришел в районный военный комиссариат и попросился на фронт. Его определили в особую телеграфно-телефонную колонну связи. Под городом Калинином часть попала в окружение, но с боями вырвалась из вражеского кольца и  смогла соединиться с войсками, оборонявшими Москву. Призыв “Москва за нами. Ни шагу назад!”  в те горячие дни проходил через сердце каждого солдата, военачальника, ополченца, кто в полном смысле слова грудью заслонил главный город страны. Потом военные дороги Иосифа Максимовича прошли  в освободительных боях в Польше, Чехословакии,Австрии, в Берлинской операции. Демобилизовался воин-связист только в 1947 году. На его гимнастерке были медали “За оборону Москвы”, “За боевые заслуги”, “За победу над Германией” и другие.

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