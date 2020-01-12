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В минской панельке обнаружилась двухуровневая квартира на пять комнат. Как такое возможно?
Источник материала: Tut.by
В панельном доме на улице Шаранговича продается необычная пятикомнатная квартира, которую заметили в телеграм-канале «
Дом с необычной пятикомнатной квартирой находится в микрорайоне Сухарево на улице Шаранговича. Жилье площадью почти 155 квадратных метров занимает два верхних этажа — 9 и 10. Вход на второй расположен со стороны подъезда и на фото выше его не видно. Вот как это выглядит в доме этой же серии, построенном на улице Горецкого:
Обратите внимание на верхние этажи, где вместо окон — стена. Именно там расположена лестница на второй уровень.
Серию панельных домов М111−90 БС-40/41 освоили в 1998 году. Это модернизированная версия 12-этажных домов серии М 111−90. Основным преимуществом обновленной серии было повышение комфорта жилья за счет увеличения площади кухонь, ванных и лоджий. Еще одна фишечка этой серии панельных домов — двухуровневые квартиры на верхних этажах.
Вот как выглядит планировка пятикомнатной двухуровневой квартиры в доме на Шаранговича, 63/2, построенном в 2008 году:
Внутри еще свежий ремонт, сделанный в 2018 году, говорится в объявлении о продаже. обратите внимание, как хозяева квартиры распорядились пространством. Жилье продается за 183 тысячи долларов в эквиваленте, по 1183 за квадратный метр.
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Угадайте, где предусмотрена лестница на второй этаж.
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