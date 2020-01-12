В минской панельке обнаружилась двухуровневая квартира на пять комнат. Как такое возможно?

Источник материала: Tut.by

В панельном доме на улице Шаранговича продается необычная пятикомнатная квартира, которую заметили в телеграм-канале « Будни риелтора ». Жилье примечательно тем, что расположено на двух уровнях — 9 и 10 этажах. При изучении планировки кажется, что вход на второй этаж вообще идет через лоджию, однако это не так. Узнали, как в панельном доме появилась такая квартира и законно ли это.



Фото: скриншот с yandex.by

Дом с необычной пятикомнатной квартирой находится в микрорайоне Сухарево на улице Шаранговича. Жилье площадью почти 155 квадратных метров занимает два верхних этажа — 9 и 10. Вход на второй расположен со стороны подъезда и на фото выше его не видно. Вот как это выглядит в доме этой же серии, построенном на улице Горецкого:



Фото: domofoto.ru

Обратите внимание на верхние этажи, где вместо окон — стена. Именно там расположена лестница на второй уровень.

Серию панельных домов М111−90 БС-40/41 освоили в 1998 году. Это модернизированная версия 12-этажных домов серии М 111−90. Основным преимуществом обновленной серии было повышение комфорта жилья за счет увеличения площади кухонь, ванных и лоджий. Еще одна фишечка этой серии панельных домов — двухуровневые квартиры на верхних этажах.

Вот как выглядит планировка пятикомнатной двухуровневой квартиры в доме на Шаранговича, 63/2, построенном в 2008 году:



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Внутри еще свежий ремонт, сделанный в 2018 году, говорится в объявлении о продаже. обратите внимание, как хозяева квартиры распорядились пространством. Жилье продается за 183 тысячи долларов в эквиваленте, по 1183 за квадратный метр.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by