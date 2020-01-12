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Пятиминутка безопасности

13.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В рамках проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение пожаров и гибели людей от них, спасатели Дзержинского района продолжают проводить ежедневные встречи в трудовых коллективах, основная цель которых – напоминание гражданам о неукоснительном соблюдении правил пожарной безопасности.

Так начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Максим Баско встретился с работниками СООО “Ароматик”.

В ходе проведения встречи были освещены вопросы разнй направленности – это и состояние печного отопления, электропроводки и электрооборудования, необходимости установки в жилых помещениях автономных пожарных извещателей, предупреждения курения в постели и оставления детей без присмотра. Вопросам безопасного поведения на производстве было уделено особое внимание, ведь безопасность там, где мы работаем и живем превыше всего.

Не остался в стороне правильный алгоритм действия при пожаре, пользование первичными средствами пожаротушения. Максим Валерьевич напомнил присутствовавшим и об ответственности за нарушения правил пожарной безопасности и о том, что самое страшное в чрезвычайной ситуации – это паника.

По сложившейся традиции, в завершение было рассказано про мобильное приложение и вручена наглядно-изобразительная продукция. Все имеющиеся вопросы работники предприятий смогли задать лектору и получить на них квалифицированный ответ.




 
 
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В рамках проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение пожаров и гибели людей от них, спасатели Дзержинского района...
 
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