Критики назвали лучший фильм года

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А также лучшего актера, актрису и мультфильм.

В Голливуде названы обладатели премии Critic’s Choice Awards. Победителей премии определяет жюри из более чем 400 американских и канадских критиков, работающих на телевидении, радио и онлайн-ресурсах.

Лучшим назван фильм Квентина Тарантино «Однажды…в Голливуде». Лента получила четыре награды - лучшая картина года, сценарий, роль второго плана (Брэд Питт) и работа художника-постановщика.

Три награды получил фаворит «Золотого глобуса» – военная драма Сэма Мендеса «1917» (монтаж, работа оператора и режиссера).

Лучшей актрисой года стала Рене Зеллвегер (лента «Джуди»), лучшим актером - Хоакин Феникс («Джокер»).

Лучшим мультфильмом признана «История игрушек 4».

Отмечены также победители в номинациях экшен («Мстители: Финал»), комедия («Меня зовут Долемайт») и хоррор («Мы»), сообщает kino-teatr.ru .