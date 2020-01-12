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Критики назвали лучший фильм года
13.01.2020 14:40 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
А также лучшего актера, актрису и мультфильм.
В Голливуде названы обладатели премии Critic’s Choice Awards. Победителей премии определяет жюри из более чем 400 американских и канадских критиков, работающих на телевидении, радио и онлайн-ресурсах.
Лучшим назван фильм Квентина Тарантино «Однажды…в Голливуде». Лента получила четыре награды - лучшая картина года, сценарий, роль второго плана (Брэд Питт) и работа художника-постановщика.
Три награды получил фаворит «Золотого глобуса» – военная драма Сэма Мендеса «1917» (монтаж, работа оператора и режиссера).
Лучшей актрисой года стала Рене Зеллвегер (лента «Джуди»), лучшим актером - Хоакин Феникс («Джокер»).
Лучшим мультфильмом признана «История игрушек 4».
Отмечены также победители в номинациях экшен («Мстители: Финал»), комедия («Меня зовут Долемайт») и хоррор («Мы»), сообщает
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А также лучшего актера, актрису и мультфильм.
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