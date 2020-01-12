Источник материала: Myfin

Без очереди в кассу: в A1 banking появилась возможность удаленной оплаты топлива

Для оплаты топлива, не отходя от собственного автомобиля, водителю необходимо по приезду на заправку запустить приложение А1 banking, выбрать тип платежа «АЗС», а также станцию и номер колонки, возле которой находится его машина. Вид топлива будет определен автоматически в соответствии с тем, какой заправочный пистолет снял водитель.



В приложении А1 banking отобразится информация о стоимости выбранного топлива и предложение ввести требуемое количество литров либо сумму, на которую следует заправить автомобиль. Подтвердив оплату, заправка автомобиля начнется автоматически, к кассиру дополнительно обращаться не нужно. При этом даже если на банковской карточке, привязанной к приложению, не осталось денег – абоненты А1 могут воспользоваться «А1-кошельком» с денежным лимитом до 100 рублей.

Оплатить топливо с помощью A1 banking могут абоненты всех мобильных операторов Беларуси в сети АЗС «Белоруснефть» по всей стране. Кроме того, данная услуга также входит в программу лояльности сети «Белоруснефть», позволяя накапливать бонусы. Для этого пользователю лишь необходимо предварительно привязать действующую карту лояльности при первом входе в раздел «АЗС».

Также с помощью А1 banking можно удобно и безопасно управлять всеми своими банковскими картами, даже если они открыты в разных банках, оплачивать услуги и товары, легко и быстро переводить деньги с карты на карту. Приложение доступно для скачивания в Play Market и App Store.

Подробности – на официальных страницах A1 в социальных сетях Facebook, «Вконтакте» и «Одноклассники», через удобный онлайн-чат на сайте www.A1.by, сообщество A1 в Viber, а также по единому телефону контакт-центра – 150.