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Выбираем номинанта на звание птицы 2021 года всей Беларусью

13.01.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


Общественная организация “Ахова птушак Бацькаўшчыны” (АПБ) предлагает выбрать онлайн своего номинанта на звание крылатого символа следующего года.  Проголосовать можно по ссылке ptushki.org/birdoftheyear до 1 февраля включительно.

В списке для онлайн-голосования – серая мухоловка, козодой, ласточка-береговушка. Также можно добавить другой вид, который раньше не был птицей года и соответствует критериям.

Выбираем номинанта на звание птицы 2021 года всей Беларусью

Ласточка-береговушка — обычный широко распространенный вид, но менее известная, чем другие виды ласточек. Гнездится большими колониями в песчаных обрывах. Иногда колонии разрушаются во время разработок карьеров со строительным песком.

Выбираем номинанта на звание птицы 2021 года всей Беларусью

Козодой — единственный представитель отряда козодоеобразных в нашей стране. Один из мастеров камуфляжа. Окраска оперения козодоя прекрасно его маскирует на фоне лесной подстилки или ствола дерева. Наибольшую активность проявляет в тёмное время суток. Питается ночными летающими насекомыми. В гнездовой сезон птицы часто попадают ночью под колеса автотранспорта, движущегося на большой скорости по лесным асфальтированным дорогам.

Выбираем номинанта на звание птицы 2021 года всей Беларусью

Серая мухоловка — обычная перелетная птица. Обитает обычно в лесах. Селится и в населенных пунктах. Птицы питаются летающими насекомыми. Человек может помочь этому виду, производя специальные полуоткрытые домики для гнездования.

Карина Соловей, руководитель отдела развития АПБ: «Победители «народного голосования» не раз получали затем почетное звание птицы года. Например, глухарь — птица 2020 года — был выдвинут кандидатом раз в результате онлайн-голосования. Именно ваш голос может быть решающим! Расскажите знакомым о такой возможности — каждый из нас может организовать настоящую предвыборную кампанию для любимого вида!”

Вид, который наберет больше всего голосов на сайте АПБ, 8 февраля поборется за звание птицы 2021 года с обыкновенной горлицей и тростниковой овсянкой, номинированными Центральным Советом и Секретариатом АПБ. В этом заключительном этапе выборов птицы года участие примут члены организации.

Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) — крупнейшая природоохранная общественная организация Беларуси и с 2005 — Национальный партнер глобальной природоохранной ассоциации «BirdLife International», в которую входят организации из 121 страны. АПБ — это более 2500 членов, волонтеров и сторонников, 100 школьных клубов и 14 местных отделений по всей стране. Организация работает ради сохранения биоразнообразия и присоединения населения к активной охране природы. Только вместе мы сможем сохранить дикую природу нашей страны — присоединяйтесь и вы!


 
 
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Общественная организация “Ахова птушак Бацькаўшчыны” (АПБ) предлагает выбрать онлайн своего номинанта на звание крылатого символа следующего...
 
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