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Выбираем номинанта на звание птицы 2021 года всей Беларусью
13.01.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Общественная организация “Ахова птушак Бацькаўшчыны” (АПБ) предлагает выбрать онлайн своего номинанта на звание крылатого символа следующего года. Проголосовать можно по ссылке
В списке для онлайн-голосования –
Ласточка-береговушка — обычный широко распространенный вид, но менее известная, чем другие виды ласточек. Гнездится большими колониями в песчаных обрывах. Иногда колонии разрушаются во время разработок карьеров со строительным песком.
Козодой — единственный представитель отряда козодоеобразных в нашей стране. Один из мастеров камуфляжа. Окраска оперения козодоя прекрасно его маскирует на фоне лесной подстилки или ствола дерева. Наибольшую активность проявляет в тёмное время суток. Питается ночными летающими насекомыми. В гнездовой сезон птицы часто попадают ночью под колеса автотранспорта, движущегося на большой скорости по лесным асфальтированным дорогам.
Серая мухоловка — обычная перелетная птица. Обитает обычно в лесах. Селится и в населенных пунктах. Птицы питаются летающими насекомыми. Человек может помочь этому виду, производя специальные полуоткрытые домики для гнездования.
Карина Соловей, руководитель отдела развития АПБ: «Победители «народного голосования» не раз получали затем почетное звание птицы года. Например, глухарь — птица 2020 года — был выдвинут кандидатом раз в результате онлайн-голосования. Именно ваш голос может быть решающим! Расскажите знакомым о такой возможности — каждый из нас может организовать настоящую предвыборную кампанию для любимого вида!”
Вид, который наберет больше всего голосов на сайте АПБ, 8 февраля поборется за звание птицы 2021 года с
Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) — крупнейшая природоохранная общественная организация Беларуси и с 2005 — Национальный партнер глобальной природоохранной ассоциации «BirdLife International», в которую входят организации из 121 страны. АПБ — это более 2500 членов, волонтеров и сторонников, 100 школьных клубов и 14 местных отделений по всей стране. Организация работает ради сохранения биоразнообразия и присоединения населения к активной охране природы. Только вместе мы сможем сохранить дикую природу нашей страны —
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Общественная организация “Ахова птушак Бацькаўшчыны” (АПБ) предлагает выбрать онлайн своего номинанта на звание крылатого символа следующего...
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