Есть ли эпидемия гриппа в Слуцке

Источник материала: Слуцк Город





Иллюстрация: monlib.ru

По данным Минздрава, сейчас в Беларуси заболеваемость гриппом находится на низком уровне. Как с вирусом обстоят дела в нашем районе, сайту SlutskGorod пояснили в Слуцком зональном центре гигиены и эпидемиологии.

На этот вопрос ответила Ирина Черкас, заведующая отделом эпидемиологии ГУ "Слуцкий зональный ЦГиЭ".

«На сегодняшний день в Слуцком районе не выявлено ни одного случая заболевания гриппом. Самый пик вируса приходится на конец января - начало февраля. Всё зависит от погодных условий», - пояснила она.

Несмотря на низкий уровень заболевания ОРИ и гриппом в стране, Министерство здравоохранения Беларуси ситуацию по заболеванию держит на постоянном контроле.

Slutsk-Gorod.by