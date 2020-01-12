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Есть ли эпидемия гриппа в Слуцке
13.01.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Иллюстрация: monlib.ru
По данным Минздрава, сейчас в Беларуси заболеваемость гриппом находится на низком уровне. Как с вирусом обстоят дела в нашем районе, сайту SlutskGorod пояснили в Слуцком зональном центре гигиены и эпидемиологии.
На этот вопрос ответила Ирина Черкас, заведующая отделом эпидемиологии ГУ "Слуцкий зональный ЦГиЭ".
«На сегодняшний день в Слуцком районе не выявлено ни одного случая заболевания гриппом. Самый пик вируса приходится на конец января - начало февраля. Всё зависит от погодных условий», - пояснила она.
Несмотря на низкий уровень заболевания ОРИ и гриппом в стране, Министерство здравоохранения Беларуси ситуацию по заболеванию держит на постоянном контроле.
Slutsk-Gorod.by
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По данным Минздрава, сейчас в Беларуси заболеваемость гриппом находится на низком уровне. Как с вирусом обстоят дела в нашем районе, сайту...
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