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В Пинске пройдёт ІІ региональный фестиваль старинной музыки "Старажытныя ўзоры"

13.01.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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20 и 21 февраля 2020 года в городе Пинске пройдёт ІІ региональный фестиваль старинной музыки "Старажытныя ўзоры".

К участию приглашаются учащиеся учреждений образования системы Министерства образования и Министерства культуры Республики Беларусь.

В этот раз конкурс проводится среди исполнителей на фортепиано, органе, гитаре, лютне, домре, цимбалах, мандолине, скрипке, альте, виолончели, флейте, кларнете, гобое, саксофон, труба, баритон-горн, тромбон, баян и аккордеон.

Более подробная информация в Положении.


Пинский горисполком

 
 
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20 и 21 февраля 2020 года в городе Пинске пройдёт ІІ региональный фестиваль старинной музыки "Старажытныя ўзоры". К участию приглашаются учащиеся учреждений...
 
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