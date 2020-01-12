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В Пинске пройдёт ІІ региональный фестиваль старинной музыки "Старажытныя ўзоры"
13.01.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
20 и 21 февраля 2020 года в городе Пинске пройдёт ІІ региональный фестиваль старинной музыки "Старажытныя ўзоры".К участию приглашаются учащиеся учреждений образования системы Министерства образования и Министерства культуры Республики Беларусь.
В этот раз конкурс проводится среди исполнителей на фортепиано, органе, гитаре, лютне, домре, цимбалах, мандолине, скрипке, альте, виолончели, флейте, кларнете, гобое, саксофон, труба, баритон-горн, тромбон, баян и аккордеон.
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20 и 21 февраля 2020 года в городе Пинске пройдёт ІІ региональный фестиваль старинной музыки "Старажытныя ўзоры". К участию приглашаются учащиеся учреждений...
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