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Молнии и много пепла: на Филиппинах впервые за 43 года извергается вулкан. Фото
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 13 января, на Филиппинах началось извержение вулкана Тааль,
Свои дома покидают более шести тысяч жителей из наиболее близких к вулкану населенных пунктов – Сан-Николас, Балете и Талисай. Из зоны вулканической активности эвакуированы уже 45 тысяч человек, включая туристов.
В районе вулкана зафиксировали землетрясение, магнитуда которого достигла уровня 3,9. Уровень опасности в этом регионе за день вырос с двух до четырех по пятибалльной шкале. Из вулкана начала течь лава. Несмотря на опасность, зрелище захватывает: над кратером наблюдают вспышки молний, вызванные статическим электричеством.
С 1572 года Тааль извергался в общей сложности 33 раза. В 1911 году он стал причиной гибели 1300 человек, а последний раз его активность зафиксирована в 1977 году.
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Сегодня, 13 января, на Филиппинах началось извержение вулкана Тааль, пишет DW. На выходных он выпустил столб пепла высотой в один километр. Жители столицы страны...
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