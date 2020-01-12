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Молнии и много пепла: на Филиппинах впервые за 43 года извергается вулкан. Фото

13.01.2020 15:08 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 13 января, на Филиппинах началось извержение вулкана Тааль, пишет DW. На выходных он выпустил столб пепла высотой в один километр. Жители столицы страны Манилы, которая расположена в 80 километрах от Тааля, почувствовали подземные толчки. Международный аэропорт закрыт: в воскресенье властям пришлось отменить 240 рейсов; объявлен режим бедствия.

Свои дома покидают более шести тысяч жителей из наиболее близких к вулкану населенных пунктов – Сан-Николас, Балете и Талисай. Из зоны вулканической активности эвакуированы уже 45 тысяч человек, включая туристов. 

В районе вулкана зафиксировали землетрясение, магнитуда которого достигла уровня 3,9. Уровень опасности в этом регионе за день вырос с двух до четырех по пятибалльной шкале. Из вулкана начала течь лава. Несмотря на опасность, зрелище захватывает: над кратером наблюдают вспышки молний, вызванные статическим электричеством. 

С 1572 года Тааль извергался в общей сложности 33 раза. В 1911 году он стал причиной гибели 1300 человек, а последний раз его активность зафиксирована в 1977 году.

 
 
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Сегодня, 13 января, на Филиппинах началось извержение вулкана Тааль, пишет DW. На выходных он выпустил столб пепла высотой в один километр. Жители столицы страны...
 
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