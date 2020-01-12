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В Пинске с крыши двухэтажного здания упал рабочий и погиб

13.01.2020 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Мужчина сорвался с крыши.

В Пинске с крыши двухэтажного здания упал рабочий и погиб

С 9 декабря 2019 года начался капитальный ремонт кровли Пинского государственного колледжа искусств по адресу улица Ленина, 37. Для проведения работ на параллельной улице Коржа вводили ограничения автомобильного движения.

13 января во время работ по замене кровли один из рабочих сорвался с крыши. Мужчина погиб.

В Пинске с крыши двухэтажного здания упал рабочий и погиб

На месте происшествия работают представители Пинского межрайонного Следственного Комитета и Государственного комитета судебных экспертиз.

В Пинске с крыши двухэтажного здания упал рабочий и погиб

 
 
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  Мужчина сорвался с крыши. С 9 декабря 2019 года начался капитальный ремонт кровли Пинского государственного колледжа искусств по адресу улица Ленина, 37. Для...
 
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