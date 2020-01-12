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В Пинске с крыши двухэтажного здания упал рабочий и погиб
13.01.2020 14:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Мужчина сорвался с крыши.
С 9 декабря 2019 года начался капитальный ремонт кровли Пинского государственного колледжа искусств по адресу улица Ленина, 37. Для проведения
13 января во время работ по замене кровли один из рабочих сорвался с крыши. Мужчина погиб.
На месте происшествия работают представители Пинского межрайонного Следственного Комитета и Государственного комитета судебных экспертиз.
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Мужчина сорвался с крыши. С 9 декабря 2019 года начался капитальный ремонт кровли Пинского государственного колледжа искусств по адресу улица Ленина, 37. Для...
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