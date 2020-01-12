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Холопская власть: активистов судят за лозунг "Независимость"

13.01.2020 14:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Активисты и участники акций против интеграции продолжают получать протоколы

В отношении члена Партии БНФ Ильи Добротвора составлен протокол правонарушения по ч.1 ст. 23.34 КоАП за участие в акции против интеграции с Россией 20 декабря, передает spring96.org

"Демонстративно выкрикивал лозунги "Жыве Беларусь!" и "Независимость!», - указано в протоколе правонарушения, составленном 10 января старшим участковым Боровлянского отделения милиции Минского РУВД Алексеем Овчинниковым.

Напомним, 26 декабря суд Московского района Минска оштрафовал на 30 базовых величин Илью Добротвора за нарушение ст. 23.34 КоАП Беларуси - "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий" за участие в акции в поддержку независимости 7 декабря. 

Илья Добротвор в тот день был на акции в качестве журналиста.


Член Совета БНК и Президиума БСДП Алесь Абрамович 12 января получил сообщение по почте о возбуждении против него административного дела по статье 23.34 КоАП РБ по поводу участия 20 декабря в несанкционированном митинге и шествии в Минске против интеграции Беларуси и России.

Дело возбуждено заместителем начальника УВД администрации Ленинского района города Минска С. Дубовиком.

Даты судов над активистами пока не назначены.


Активистки Татьяна Северинец и Елена Степаненко собрали информацию в фейсбуке о судах над жителями Витебска, вышедшими в поддержку независимости Беларуси и минских активистов, которые были привлечены к ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.



Процессы пройдут в суде Железнодорожного района Витебска по следующему расписанию:

15 января 


в 10.00 – Алексей Прохоров;

в 12.00 – Олег Павлов.

16 января

в 12.00 – Наталья Трощенко.

17 января

в 10.00 – Владимир Кийко;

в 12.00 – Николай Кочурец.

21 января

в 10.00 – Елена Янушковская.

Уточняется информация о дате и времени суда над Натальей Спиридоновой.

Напомним, 29 декабря более 15 жителей Витебска вышли на площадь Победы и провели акцию в поддержку независимости страны. Активисты держали в руках растяжку «Независимость» и плакаты с лозунгами. 



Акция продлилась 20-25 минут.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Активисты и участники акций против интеграции продолжают получать протоколы
 
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