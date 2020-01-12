spring96.org В отношении члена Партии БНФ Ильи Добротвора составлен протокол правонарушения по ч.1 ст. 23.34 КоАП за участие в акции против интеграции с Россией 20 декабря, передает





"Демонстративно выкрикивал лозунги "Жыве Беларусь!" и "Независимость!», - указано в протоколе правонарушения, составленном 10 января старшим участковым Боровлянского отделения милиции Минского РУВД Алексеем Овчинниковым.





Илью Добротвора за нарушение ст. 23.34 КоАП Беларуси - "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий" за участие в акции в поддержку независимости 7 декабря. Напомним, 26 декабря суд Московского района Минска оштрафовал на 30 базовых величинза нарушение ст. 23.34 КоАП Беларуси - "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий" за участие в акции в поддержку независимости 7 декабря.





Илья Добротвор в тот день был на акции в качестве журналиста.









Член Совета БНК и Президиума БСДП Алесь Абрамович 12 января получил сообщение по почте о возбуждении против него административного дела по статье 23.34 КоАП РБ по поводу участия 20 декабря в несанкционированном митинге и шествии в Минске против интеграции Беларуси и России.





Дело возбуждено заместителем начальника УВД администрации Ленинского района города Минска С. Дубовиком.





Даты судов над активистами пока не назначены.





в Витебске даты судов уже известны . А вот





Татьяна Северинец и Елена Степаненко собрали информацию в фейсбуке о судах над жителями Активисткисобрали информацию в фейсбуке о судах над жителями Витебска , вышедшими в поддержку независимости Беларуси и минских активистов, которые были привлечены к ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.













Процессы пройдут в суде Железнодорожного района Витебска по следующему расписанию:





15 января





в 10.00 – Алексей Прохоров;





в 12.00 – Олег Павлов.





16 января

в 12.00 – Наталья Трощенко.





17 января

в 10.00 – Владимир Кийко;





в 12.00 – Николай Кочурец.





21 января

в 10.00 – Елена Янушковская.





Уточняется информация о дате и времени суда над Натальей Спиридоновой.





Напомним, 29 декабря более 15 жителей Витебска вышли на площадь Победы и провели акцию в поддержку независимости страны. Активисты держали в руках растяжку «Независимость» и плакаты с лозунгами.













Акция продлилась 20-25 минут.