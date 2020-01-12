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Жесткая лобовая авария в Могилеве попала на видео
Источник материала: Tut.by
Три человека, в том числе ребенок пострадали в аварии, которая произошла вечером 11 января в Могилеве. Происшествие
Как сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома, 56-летний водитель Peugeot двигался по улице Челюскинцев. На перекрестке с улицей Воровского он выехал на полосу встречного движения, где врезался в Volkswagen Polo. От удара последний развернуло и отбросило в попутный SEAT.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили двое 56-летних пассажиров Peugeot и 7-летний мальчик из Volkswagen. Ребенок находился в детском удерживающем устройстве.
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В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили двое 56-летних пассажира Peugeot и 7-летний пассажир Volkswagen.
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