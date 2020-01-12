Жесткая лобовая авария в Могилеве попала на видео

Источник материала: Tut.by

Три человека, в том числе ребенок пострадали в аварии, которая произошла вечером 11 января в Могилеве. Происшествие попало в объектив видеорегистратора.

Как сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома, 56-летний водитель Peugeot двигался по улице Челюскинцев. На перекрестке с улицей Воровского он выехал на полосу встречного движения, где врезался в Volkswagen Polo. От удара последний развернуло и отбросило в попутный SEAT.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили двое 56-летних пассажиров Peugeot и 7-летний мальчик из Volkswagen. Ребенок находился в детском удерживающем устройстве.