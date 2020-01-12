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ЕБРР сообщил о рекордных инвестициях в Беларусь и представил нового главу представительства в РБ

13.01.2020 15:50 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

ЕБРР сообщил о рекордных инвестициях в Беларусь и представил нового главу представительства в РБ

фото: ebrd.com

Представительство возглавила Марина Петров, которая в последнее время занимала должность заместителя главы ЕБРР в Украине.

В прошлом году Европейский банк реконструкции и развития установил рекорд: в белорусские проекты было вложено 390 млн евро. Инвестиции осуществлялись как в частные, так и в государственные проекты, сообщает Белта со ссылкой на банк. В ЕБРР назвали этот уровень инвестиционной активности небывалым, подчеркнув, что банк также привлек синдицированные кредиты на сумму 40 млн евро и мобилизовал значительный объем грантового финансирования.

Как уточнили в банке, средства вкладывались как в крупные, так и сравнительно небольшие проекты. Самым масштабным проектом (126 млн евро) стала модернизации 12 мостов в Беларуси. 26,8 млн евро пошли на модернизацию канализационно-очистных сооружений в нескольких городах Беларуси.  5,5 млн евро банк предоставли витебскому областному водоканалу.

Кроме того, кредитную линию для поддержки малого и среднего бизнеса получили Приорбанк и Банк Дабрабыт.

13 января также стало известно, что новы руководителем представительства ЕБРР в Беларуси назначена Марина Петров. Она заменит на этом посту Александра Пивоварского, который отправиться работать в штаб-квартиру ЕБРР в Лондоне.

Марина Петров - гражданка Молдовы. Ранее занимала руководящие должности в Лондоне и в странах деятельности банка, являлась главой представительства в Санкт-Петербурге, а в последнее время занимала должность заместителя главы ЕБРР в Украине, где отвечала за один из крупнейших проектных портфелей в истории ЕБРР, а также за сектора энергетики и инфраструктуры.

 
 
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Представительство возглавила Марина Петров, которая в последнее время занимала должность заместителя главы ЕБРР в Украине.
 
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