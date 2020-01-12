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ЕБРР установил новый рекорд по инвестициям в экономику Беларуси

13.01.2020 15:55 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

ЕБРР также привлек синдицированные кредиты на сумму 40 млн евро и мобилизовал значительный объем грантового финансирования.

Деятельность банка была широкомасштабной и всесторонней, она включала в себя как очень крупные, так и сравнительно небольшие кредиты.

Самым крупным проектом финансирования стал суверенный кредит в размере 126 млн евро на модернизацию 12 мостов в Беларуси. Более 300 тыс. жителей таких городов, как Клецк, Любань, Фаниполь, Барановичи, Береза, Жлобин и Шклов, смогут пользоваться модернизированными канализационно-очистными сооружениями в результате предоставления банком инвестиций в размере 26,8 млн евро. Доступ к чистой питьевой воде получат жители в 80 населенных пунктах в Витебской области благодаря кредиту ЕБРР в размере 15,5 млн евро главному областному водоканалу.

Кредитование МСБ

Также в 2019 году Европейский банк реконструкции и развития продолжил свою работу с финансовыми институтами страны для расширения кредитования малого и среднего бизнеса и содействия развитию международной торговли.

Кредитная линия для поддержки малого и среднего бизнеса в национальной валюте, предоставленная Приорбанку и Банку Дабрабыт, поможет отечественным малым предприятиям избежать рисков, связанных с обменным курсом, и обеспечит более длительные сроки погашения в отличие от доступных на рынке, считают в ЕБРР.

Проекты в сфере лизинга, торговли и энергетики

Еще больше лизинговых возможностей для частных компаний в Беларуси станут доступными в результате выдачи кредита ЕБРР в размере 15 млн евро для «Райффайзен-Лизинг» (Беларусь).

Банк совместно с Белинвестбанком профинансировал сделку стоимостью $200 млн, связанную с поставкой 77 карьерных самосвалов «БелАЗ» в Индию, в рамках Программы содействия развитию торговли ЕБРР.

ЕБРР поддержал производство возобновляемой электроэнергии и совершенствования структуры энергоснабжения в Беларуси, предоставив кредит в размере $11,3 млн на строительство двух биогазовых установок литовской компанией Modus Group.

Также Банк оказал поддержку в расширении ПТУП «Сария», компании, которая специализируется на производстве продукции на основе отходов животного происхождения, путем выдачи кредита в размере 17 млн евро.

ЕБРР совместно с фондом прямых инвестиций «Зубр Капитал» привлекли инвестиции в группу компаний «Мила», одну из крупнейших в стране розничных сетей магазинов косметики и хозяйственных товаров.

С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2,9 млрд евро в 130 проектов в различных секторах экономики страны.

Главой представительства ЕБРР в Беларуси назначена Марина Петров

Новой главой представительства Европейского банка реконструкции и развития в Беларуси назначена Марина Петров.

Она заменит на этом посту Александра Пивоварского, который являлся главой представительства в Беларуси с 2016 года и продолжит свою профессиональную деятельность в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне.

Марина Петров. Фото ЕБРР

«Для меня большая честь продолжать дело, успешно начатое моим предшественником, и я сделаю все возможное, чтобы и далее развивать нашу деятельность в Беларуси, а также способствовать распространению передового опыта в области ведения бизнеса в стране. Я планирую развить успех, которого мы добились в частном и государственном секторе, и продолжать наш конструктивный политический диалог с властями», - сказала Марина Петров, комментируя свое назначение.

Марина Петров, гражданка Молдовы, начала работать в ЕБРР в 1995 году, занимала руководящие должности в Лондоне и в странах деятельности банка. Она являлась главой представительства в Санкт-Петербурге, а в последнее время занимала должность заместителя главы ЕБРР в Украине, где отвечала за один из крупнейших проектных портфелей в истории ЕБРР, а также за сектора энергетики и инфраструктуры.

Фото: Myfin.by
Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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