Власти рассказали, на сколько за 2019 год подорожали товары и услуги

Источник материала: Tut.by

В Беларуси инфляция за 2019 год — декабрь к декабрю — составила 4,7%, сообщает Белстат. Годом ранее товары и платные услуги подорожали на 5,6%.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Продовольственные товары за 2019 год подорожали на 4,3%, непродовольственные — на 3,7%, а платные услуги — на 6,9%.

При этом в декабре прошлого года инфляция составила 0,5%. Продовольственные товары за последний месяц 2019 года выросли в цене на 0,5%, непродовольственные — на 0,4%, а платные услуги — на 0,8%.

Напомним, в июля и ноябре прошлого года в Беларуси фиксировали дефляцию на продовольственные товары.

Большинство белорусов — 81,1% — считают, что в ближайшие 12 месяцев цены будут увеличиваться быстрее, чем сейчас, или так же интенсивно. Это следует из опроса Нацбанка по инфляционным ожиданиям населения за ноябрь. Год назад так полагали 79,3% опрошенных, а в августе нынешнего — 82,3%. Остальные опрошенные считают, что рост цен на товары и услуги замедлится.

Нацбанк публикует опрос по инфляционным ожиданиям населения с ноября 2017 года. В ноябре 2019-го в нем участвовали 2 тысячи респондентов — мужчины и женщины старше 18 лет.

Из них 984 человека считают, что сейчас плохое время для крупных покупок для дома — мебели, холодильников, бытовой электроники, телевизоров. Год назад так полагали 957 человек.

Большинство опрошенных — 1133 человека — считают, что сейчас плохое время для покупок в кредит. Год назад так полагали 946 человек.

На вопрос, как в целом изменятся цены на продукты питания, непродовольственные товары и услуги в следующие 12 месяцев, больше половины опрошенных — 1065 человек — ответили, что они будут расти так же интенсивно, как и ранее.