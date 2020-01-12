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В Гродно на переходе сбили двух школьников. Они в больнице

13.01.2020 15:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 13 января на улице Курчатова Renault сбил двух 13-летних школьников. Дети получили травмы, их забрала скорая, однако угрозы их жизни и здоровью нет, сообщает ГАИ.


Фото: vk.com/grodnogai

71-летний водитель Renault ехал по улице Курчатова в направлении улицы Лиможа в левой полосе. В соседней ехал автомобиль, который при подъезде к пешеходному переходу стал снижать скорость, чтобы уступить дорогу пешеходам.

Водитель Renault же не остановился — и сбил двух школьников.


Фото: vk.com/grodnogai
 
 
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Дети получили травмы, их забрала скорая.
 
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