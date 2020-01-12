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В многоэтажке в Болгарии прогремел взрыв: пострадали 18 человек

13.01.2020 14:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Болгарии. В многоквартирном доме болгарского города Варна прогремел взрыв. В результате ЧП погиб 1 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Травмы различной степени тяжести получили 18 жильцов, включая четверых детей. Всех пострадавших доставили в больницы. Им оказывают помощь медики.

В многоэтажке в Болгарии прогремел взрыв: пострадали 18 человек

Причины взрыва пока не установлены. По одной из версий, в квартире могли храниться взрывчатые вещества. На месте происшествия работают пожарные и правоохранители. 

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Новости Болгарии. В многоквартирном доме болгарского города Варна прогремел взрыв. В результате ЧП погиб 1 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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