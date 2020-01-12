ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ВТБ Лизинг поставит Белоруснефть-Сибирь буровую установку

13.01.2020 14:59 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

​ВТБ Лизинг поставит «Белоруснефть-Сибирь» буровую установку

Общий бюджет проекта составляет 839,6 млн российских рублей. ВТБ Лизинг профинансировал 587,7 млн из них, 217 млн в виде займа на оплату части аванса по договору лизинга предоставил Фонд развития промышленности, 34,9 млн составили собственные средства «Белоруснефть-Сибирь».

Буровая установка УРАЛМАШ БУ 6000/400 ЭК-БМЧ отвечает всем требованиям современных технологий на рынке бурения, имеет грузоподъёмность до 400 тонн и способна бурить скважины глубиной до 6 тысяч метров. Произвести монтаж и пусконаладку оборудования планируется в первом квартале 2020 года, ввести в эксплуатацию – во втором. Установка будет использована при реализации проектов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

«ВТБ Лизинг активно работает с Фондом развития промышленности России и содействует реализации проектов, которые направлены на создание дополнительных рабочих мест в удаленных регионах нашей страны. При этом мы предоставляем максимально удобные условия клиентам в рамках финансирования при структурировании сделок, что является нашим приоритетом по стратегии Группы ВТБ», – отметил Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг.

*партнерский материал

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:
 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ВТБ Лизинг профинансировал приобретение компанией ООО Белоруснефть-Сибирь буровой установки производства ООО Уралмаш НГО Холдинг . Сумма сделки составила 587,7 млн...
 
Новости дня
Новости разные
 
США предложили КНДР возобновить переговоры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
13.01.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика