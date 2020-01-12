Посмотрите, что пьяный водитель микроавтобуса творил на Партизанском проспекте

Источник материала: Tut.by

В Минске очевидцы остановили пьяного водителя микроавтобуса и удерживали его до приезда сотрудников ГАИ. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Инцидент произошел 12 января, около 17.00, на Партизанском проспекте. Внимание очевидцев привлек грузовой Mercedes, водитель которого своей ездой создавал реальную опасность для остальных участников дорожного движения.

Водители Ford и Peugeot остановили микроавтобус, за рулем которого находился 38-летний мужчина. У нарушителя были явные признаки алкогольного опьянения, он сопротивлялся и пытался скрыться.

От прохождения медицинского освидетельствования водитель Mercedes отказался. В отношении него инспекторы составили административные протоколы.