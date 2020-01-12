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В 2019 году самыми продаваемыми автомобилями в России стали Lada Granta и Vesta

13.01.2020 16:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский «АвтоВАЗ» подвел итоги деятельности — в соседней стране за прошлый год было продано 362 356 автомобилей Lada, что всего на 1% больше, чем в 2018 году.


Доля Lada на российском рынке легковых и легких коммерческих автомобилей выросла с 20% до 20,6% (по предварительной оценке, общее падение рынка составило 2%). Второй год подряд две модели Lada становятся самыми популярными автомобилями в РФ — на первом месте Granta с результатом 135 831 автомобиль (+27,8% к 2018 году), за ней следует Vesta (реализовано 111 459 машин семейства, +2,9%). В топ-10 российского авторынка также попала пассажирская версия универсала Largus с результатом 43 123 переданных покупателям машин.


Также «АвтоВАЗ» сообщил об увеличении экспортных поставок. За пределами России реализовано около 50 тысяч автомобилей, что на 32% больше, чем в 2018 году. Ключевыми зарубежными рынками для Lada остаются Беларусь и Казахстан.

 
 
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Российский «АвтоВАЗ» подвел итоги деятельности - в соседней стране за прошлый год было продано 362 356 автомобилей Lada, это лишь на 1% больше, чем в 2018 году.
 
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