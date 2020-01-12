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Завод в Молодечно подал в суд из-за мема про мыло и верёвку

13.01.2020 16:30 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В середине осени 2019-го «Рэгіянальная газета» опубликовала фото мыла, нежно привязанного веревочкой к крану. Журналисты издания утверждали, что снимок был сделан в Молодечно на заводе порошковой металлургии, – и не без иронии замечали, что именно так предприятие решило побороть воровство в туалетах. Но юмор «зашел» не всем: спустя пару месяцев завод подал на газету в суд, сообщает «Еврорадио».

Удивительно, но не самое пестрое фото, которыми только полон интернет, молниеносно стало мемом – о нем написали практически все беларуские СМИ. Через несколько часов после выхода заметки «Рэгіянальная газета» пришла к выводу, что слово нужно дать директору завода, и встретилась с Олегом Миновичем.

Тот подтвердил, что фото было сделано в санузле молодечненского завода, но уверенно заявил, что все подстроил какой-то провокатор. В доказательство журналистов провели в туалеты завода – мыло лежало уже свободно, без веревок, привязанных к крану. На вопрос, обходит ли директор туалеты каждый день (он ведь мог и не знать, что кто-то неравнодушен к мылу), Топалов ничего не ответил. Однако признался, что уволил бы любого работника, который позволит себе нечто подобное.

Мыло с дополнительной системой защиты исчезло из прессы, но, как оказалось, конфликт себя не исчерпал. По данным «Еврорадио», завод продолжит дискуссию с газетой уже в суде. Сейчас предприятие требует, чтобы издание публично извинилось и опровергло информацию о мыле на веревочке. Руководство завода всерьез опасается, что недостоверный материал «Рэгіянальнай газеты» испортит финансовые результаты предприятия.

 
 
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В середине осени 2019-го «Рэгіянальная газета» опубликовала фото мыла, нежно привязанного веревочкой к крану. Журналисты издания утверждали, что снимок был сделан...
 
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