Ого! Ресторан «Лебяжий» попрощался с пиарщицей, которая насмехалась над хейтерами

Источник материала: KYKY

В администрации ресторана «Лебяжий» журналисту «Свободы» сообщили , что пиарщица Виктория Мороз там больше не работает.

Если вы упустили главную новость прошедших выходных, то вот вам история: Виктория Мороз выложила сториз в Instagram с фотографией клюва утки, в которой лежит тартар из сырого мяса, с подписью: «Кто там за птиц переживал, а? Завтра официально открываемся. Всех ждем, любимые хейтеры. Покажи свой злостный комментарий в СМИ и получи фирменное блюдо в подарок». Этот пост вызвал шквал возмущения в социальных сетях и СМИ. Позже Виктория Мороз закрыла свою страницу в Instagram.

Представитель «Лебяжьего» еще раз напомнила, что блюда с клювом утки в заведении нет. На вопрос, уволили ли пиарщицу, журналисты получили такой ответ: «Мы с ней больше не сотрудничаем. Ею была выполнена конкретная работа, за которую мы рассчитались. Мы с ней сотрудничали, но она не была у нас в штате. Сейчас этого человека у нас в команде нет. Поэтому удивительно, что это [резонансная публикация девушки в Instagram на ее личной странице] как-то касается нашего ресторана».

Директор ресторана также сказал, что никак к посту не относится: «Это желание обычного блогера, возможно, пропиарить свою страницу. Не знаю, какие цели преследовала Виктория Мороз. Таких задач перед ней не ставили. У нас с ней остановилось сотрудничества до того момента, как появился этот пост».

Вспомним, как пиарщица комментировала свой пост прессе

После того, как новость о «креативном» посте Виктории Мороз разлетелась по беларуским СМИ, «Наша Нива» связалась с девушкой. Вот, что журналисты от нее узнали:

«После того, как появились первые статьи о ресторане, очень много людей стали писать мне оскорбительные сообщения. О том, что я главная убийца уток, что из-за меня пострадала популяция птиц в Беларуси, что я своими руками построила ресторан на костях. Но 95% тех, кто отвечает мне «гори в аду», едят мясо, рыбу. Не помню, чтобы все комментаторы внезапно стали веганами и защитниками животных. Они все носят кожаную одежду. Получается, это лицемерие. Вы же едите бургеры, куриные крылышки и не задумываетесь, как это животное умирало в скотобойнях».

Напоследок Мороз даже упрекнула активистов: «Мы не видим ни одного человека около ресторана, который стал бы в защиту животных. Очень смелые у нас только в комментариях».

В чём беда ресторана «Лебяжий»?

Ресторан «Лебяжий» уже больше года не уходит из заголовков СМИ. Он – часть комплекса «Олимпик Парк», куда входят еще и жилые дома, и крупный спортивный центр. Проблем у этой застройки несколько.

Во-первых, по первоначальному плану дома и ресторан должны были занимать куда меньшую территорию. В апреле 2014 года Совмин постановлением изменил границы заказника – уменьшил на восемь гектаров. В ноябре того же года вышел указ президента № 365, который разрешил компании «Тапас» вести застройку в границах проспекта Победителей – улиц Тимирязева и Браславской.

Во-вторых, застройка уничтожила часть заповедника. Мы опять наблюдаем пример, когда земли, которые охраняются государством, отдаются им же в угоду токсичному бизнесу. Также указ президента № 365 позволил застройщику вырубать деревья без компенсационных посадок, что отметили активисты.

В-третьих, содержание плана застройки тоже изменилось. Сначала Лукашенко сам говорил: «Там будет небольшой жилой комплекс, очень аккуратный − мы не можем перегружать озеро». Но потом вместе с границами стройки выросла этажность зданий, из плана пропали обещанные спортивные площадки. Ну, и прямо на берегу пруда появился тот самый ресторан.