Что нельзя делать, если вы не хотите умереть от смартфона (два простых правила)

Источник материала: Tut.by

Недавно стало известно о трагическом случае, произошедшем в Минской области. 11-летняя девочка погибла , предположительно, из-за удара током: на теле ребенка обнаружили повреждения, характерные для электротравмы, а к розетке в ванной был подключен удлинитель с подключенным зарядным устройством и мобильным телефоном. В связи с этим 42.TUT.BY напоминает о простых мерах предосторожности во время использования гаджетов и рассказывает, чего делать точно не стоит.



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Можно ли брать гаджет с собой в ванную и заряжать его там?

Принимать душ или ванну со смартфоном или другим устройством в руках опасно лишь для самого гаджета. Даже если аппарат случайно упадет в воду, то напряжения внутри аккумулятора девайса слишком мало, чтобы убить человека.

Но все меняется, если в ванной вы держите смартфон, параллельно подключив его к электросети — особенно через удлинитель. В таком случае удар током может стать смертельным. Например, несколько лет назад мы писали о 32-летнем жителе Лондона, который погиб из-за того, что заряжал смартфон, лежа в ванной. Вода попала в удлинитель — и произошла трагедия.

Кроме того, правила безопасности запрещают вставлять вилку электроприбора в розетку и прикасаться к работающим устройствам влажными руками. Сопротивление сухой кожи у человека довольно велико, но при увеличении площади контакта (когда вы лежите в воде) сопротивление уменьшается в сотни раз.

К тому же даже нелетальный удар током в ванной в теории может стать смертельным — человек может захлебнуться, испугавшись судороги.

Можно ли использовать «паленые» зарядные устройства?

В руководстве пользователя одного из крупнейших производителей смартфонов в мире — компании Apple — говорится : «Заряжайте устройство с помощью кабеля USB и адаптера питания из комплекта поставки. Другие адаптеры могут не соответствовать действующим стандартам безопасности, и зарядка с их использованием может быть связана с риском травмы».



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Там же добавляется: «Использование поврежденных кабелей и зарядных устройств, а также зарядка в условиях повышенной влажности может привести к пожару, поражению электрическим током, травмам или повреждению смартфона».

Другими словами: использование «паленых» адаптеров питания и соединительных кабелей для зарядки смартфонов и другой техники может привести к последствиям — вплоть до летального исхода. Например, недавно стало известно о гибели 25-летнего жителя Таиланда, заснувшего на кровати с подключенным к электросети смартфоном.

Проще говоря: в оригинальных зарядных устройствах (или сертифицированных производителем) применяется множество контроллеров питания, отслеживающих силу тока. В «собранных на коленке» адаптерах подобных контроллеров может попросту не оказаться — батарея в смартфоне может вздуться и воспламениться .