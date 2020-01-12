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Что нельзя делать, если вы не хотите умереть от смартфона (два простых правила)
Источник материала: Tut.by
Недавно стало известно о трагическом случае, произошедшем в Минской области. 11-летняя девочка
Можно ли брать гаджет с собой в ванную и заряжать его там?
Принимать душ или ванну со смартфоном или другим устройством в руках опасно лишь для самого гаджета. Даже если аппарат случайно упадет в воду, то напряжения внутри аккумулятора девайса слишком мало, чтобы убить человека.
Но все меняется, если в ванной вы держите смартфон, параллельно подключив его к электросети — особенно через удлинитель. В таком случае удар током может стать смертельным. Например, несколько лет назад мы
Кроме того, правила безопасности запрещают вставлять вилку электроприбора в розетку и прикасаться к работающим устройствам влажными руками. Сопротивление сухой кожи у человека довольно велико, но при увеличении площади контакта (когда вы лежите в воде) сопротивление уменьшается в сотни раз.
К тому же даже нелетальный удар током в ванной в теории может стать смертельным — человек может захлебнуться, испугавшись судороги.
Можно ли использовать «паленые» зарядные устройства?
В руководстве пользователя одного из крупнейших производителей смартфонов в мире — компании Apple —
Там же добавляется: «Использование поврежденных кабелей и зарядных устройств, а также зарядка в условиях повышенной влажности может привести к пожару, поражению электрическим током, травмам или повреждению смартфона».
Другими словами: использование «паленых» адаптеров питания и соединительных кабелей для зарядки смартфонов и другой техники может привести к последствиям — вплоть до летального исхода. Например, недавно
Проще говоря: в оригинальных зарядных устройствах (или сертифицированных производителем) применяется множество контроллеров питания, отслеживающих силу тока. В «собранных на коленке» адаптерах подобных контроллеров может попросту не оказаться — батарея в смартфоне может вздуться и
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Вспоминаем о мерах предосторожности во время использования гаджетов и рассказываем, чего делать точно нельзя.
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