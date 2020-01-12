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МЗП и денежные доходы населения за декабрь 2019 года не индексируются — Минтруда
13.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения Беларуси за декабрь 2019 года не индексируются, сообщили
Как пояснили в
По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за декабрь 2019 года к ноябрю составил 100,5%, к январю 2019 года — 103,8%. Он не превысил пятипроцентного порога к январю 2019 года, поэтому денежные доходы, получаемые из бюджетных источников и подлежащие индексации в соответствии с законодательством, пересмотр которых осуществлялся в период с января по декабрь минувшего года, за декабрь 2019-го не индексируются.
Минимальная заработная плата с 1 января 2019 года была установлена в размере Br330 постановлением Совета Министров от 5 декабря 2018 года №870 и не индексируется. Постановлением Совмина от 29 августа 2019 года №582 она была увеличена с 1 января 2020 года до Br375.
Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).
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Минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения Беларуси за декабрь 2019 года не индексируются, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной...
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