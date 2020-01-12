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МЗП и денежные доходы населения за декабрь 2019 года не индексируются — Минтруда

13.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

МЗП и денежные доходы населения за декабрь 2019 года не индексируются — Минтруда

Минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения Беларуси за декабрь 2019 года не индексируются, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Как пояснили в Минтруда, в соответствии с законом «Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции» индексация представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией, и производится в случае превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).

По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за декабрь 2019 года к ноябрю составил 100,5%, к январю 2019 года — 103,8%. Он не превысил пятипроцентного порога к январю 2019 года, поэтому денежные доходы, получаемые из бюджетных источников и подлежащие индексации в соответствии с законодательством, пересмотр которых осуществлялся в период с января по декабрь минувшего года, за декабрь 2019-го не индексируются.

Минимальная заработная плата с 1 января 2019 года была установлена в размере Br330 постановлением Совета Министров от 5 декабря 2018 года №870 и не индексируется. Постановлением Совмина от 29 августа 2019 года №582 она была увеличена с 1 января 2020 года до Br375.

Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

https://www.belta.by/
 
 
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Минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения Беларуси за декабрь 2019 года не индексируются, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной...
 
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