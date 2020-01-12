В Беловежской пуще в середине зимы продолжают расти грибы

Источник материала: Новости Волковыска

В Беловежской пуще в январе 2020-го благодаря теплой погоде продолжают расти грибы. Вследствие такой теплой зимы, после новогодних праздников продолжают расти вешенки.

Самая низкая температура в декабре прошлого года на метеостанции Беловежской пущи составила 1,11 градуса тепла, максимальная среднесуточная за тот же период – 5,12 °C. Теплая погода сохранилась и в январе, что благоприятно для роста вешенок, отмечается на сайте нацпарка "Беловежская пуща".

Многочисленные полезные свойства и отличный вкус давным-давно сделали вешенку популярным ингредиентом для приготовления самых разнообразных блюд.





Вешенка обыкновенная (Pleurotus ostreatus), или устричный гриб – абсолютно съедобный гриб, широко распространенный в лесах умеренной зоны. Вешенка является грибом-сапрофитом, которые уничтожают древесину, поэтому искать их нужно не в траве, а на стволах и пнях.

В естественных условиях вешенка обыкновенная вызывает желтую смешанную гниль стволов ослабленных деревьев. Заражение обычно происходит через морозобойные трещины. Плодовые тела грибов образуются в месте наибольшего развития гнили. Грибы продолжают развиваться на мертвой древесине и после гибели дерева-хозяина.