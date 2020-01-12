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Восстановлена хронология авиакатастрофы с украинским Boeing

13.01.2020 17:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Стала известна хронология катастрофы с украинским Boeing, которая на минувшей неделе унесла жизни 176 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лайнер совершил взлёт через 4 часа после того, как Иран обстрелял американские военные базы в Ираке. 

Восстановлена хронология авиакатастрофы с украинским Boeing

Спустя 3 минуты самолёт поднялся на высоту 2 тысячи 400 метров и передал последний сигнал. Через несколько секунд в него попала ракета, и он загорелся. Затем лайнер поразил ещё один снаряд.

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До столкновения с землёй  произошёл взрыв. Обломки сбитого самолета разлетелись на 500 метров от места падения. В минувшие выходные Иран признал, что военные приняли воздушное судно Украины за вражескую ракету и нанесли по нему удары. В катастрофе погибли граждане 7 стран.

Восстановлена хронология авиакатастрофы с украинским Boeing

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Из Киева в Тегеран направилась группа экспертов для участия в расследовании причин катастрофы. По заявлению Совета безопасности Украины все специалисты будут работать до конца. При необходимости направят дополнительные силы.

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Новости мира. Стала известна хронология катастрофы с украинским Boeing, которая на минувшей неделе унесла жизни 176 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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