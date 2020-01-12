Источник материала: Новости Волковыска

Курсы валют на 13 января: доллар и евро подешевели на торгах 💹">

В понедельник, 13 января 2020-го, состоялись очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже. В итоге национальная валюта укрепилась по отношению к доллару и евро.

По результатам торгов Национальный банк установил следующие курсы валют на 13 января:

доллар – 2,1128;

евро – 2,3503;

100 российских рублей – 3,4671.

Таким образом, по сравнению с предыдущими торгами доллар подешевел на 0,0065 белорусского рубля, евро ослаб на 0,0029 белорусского рубля, 100 российских рублей подорожали на 0,0068 белорусского рубля.

По отношению к корзине валют отечественный рубль с начала года снизился на 0,95%.