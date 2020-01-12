В понедельник, 13 января 2020-го, состоялись очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже. В итоге национальная валюта укрепилась по отношению к доллару и евро.
По результатам торгов Национальный банк установил следующие курсы валют на 13 января:
- доллар – 2,1128;
- евро – 2,3503;
- 100 российских рублей – 3,4671.
Таким образом, по сравнению с предыдущими торгами доллар подешевел на 0,0065 белорусского рубля, евро ослаб на 0,0029 белорусского рубля, 100 российских рублей подорожали на 0,0068 белорусского рубля.
По отношению к корзине валют отечественный рубль с начала года снизился на 0,95%.