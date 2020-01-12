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Александра Саснович покидает турнир в Аделаиде
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александра Саснович покидает теннисный турнир в австралийской Аделаиде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В матче 1/16 финала белоруска в двух партиях без вариантов уступила 27-й ракетке WTA Даниэль Роуз-Коллинз. В первой партии Александра сумела навязать борьбу своей сопернице, но в середине сета она уступила свою подачу. Как итог, американка закрыла сет в свою пользу – 6:3.
А вот во втором сете борьбы не получилось вовсе. Роуз-Коллинз дважды делает брейк и побеждает в сете – 6:2. Встреча продолжалась 1 час и 32 минуты. Отметим, что Саснович продолжит свое выступление на этом турнире, но уже в парном разряде.
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Новости Беларуси. Александра Саснович покидает теннисный турнир в австралийской Аделаиде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В матче 1/16 финала белоруска в двух...
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