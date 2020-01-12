ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Катастрофа украинского Боинга в Иране: что дальше?

13.01.2020 18:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

После публикации в СМИ видеоматериалов и их фактической верификацией Bellingcat, а также последующим признанием самого Ирана в сбитии украинского самолета МАУ противовоздушной обороной КСИР возникают вполне резонные вопросы: почему так случилось и что дальше?



Первоначальная версия иранских следователей о том, что у украинского «Боинга» могли загореться двигатели, не подтвердилась, а количество версий произошедшего резко пошла на убыль после опубликования сначала фото частей ракеты с установки «ТОР-М1», а потом и видео с фиксацией самого ее попадания в «Боинг» с последующим его падением, пишет Ритас Витаутас на сайте UDF.BY

Кроме Bellingcat соответствующий отчет опубликовала исследовательская группа HIS Markit, в котором она прямо указала, что «Боинг» был сбит подразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из произведенного в России зенитно-ракетного комплекса.

Причем, фото и видео в интернете это как бы «сверхмалая толика» того, что есть, а заявления многих мировых лидеров о причастности Ирана к трагедии - это как бы «приглашение к сотрудничеству»: признайтесь сами, вам же легче потом будет.

В связи с этим, у иранского руководства возникла «вилка возможностей»: признаваться или нет, а события могли развиваться по двум возможным сценариям.

При развитии ситуации по сценарию Light, Иран, по аналогии с любой страной цивилизованного мира, мог признать сам факт сбития иранскими ПВО украинского «Боинга», особенно упирая на то, что это было сделано неумышленно, в силу непреодолимых обстоятельств ввиду существенного обострения обстановки.

С учетом имевшихся ранее в мире прецедентов, дальше следуют официальные извинения, выплата положенных компенсаций и все, вопрос «закрыт».

Примеры такого развития событий есть, да еще и с учетом прямо сейчас «задействованных» стран.

3 июля 1988 года. Авиалайнер Airbus A300B2-203 авиакомпании Iran Air через 7 минут после вылета из Бендер-Аббаса, пролетая над Персидским заливом, был сбит ракетой «земля-воздух», выпущенной с ракетного крейсера «Vincennes» ВМС США.

Что произошло именно так, Белый дом объявил в тот же день. Проведенное в дальнейшем всестороннее расследование установило фактическую обоюдную вину обеих сторон. Действия экипажа «Vincennes» были признаны оправданной обороной, а он действовал согласно уставу и инструкциям, как результат - наказан никто не был.

Соединенные Штаты выплатили соответствующую компенсацию всем пострадавшим сторонам, а в феврале 1996 года между США и Ираном было подписано мировое соглашение, после чего инцидент был исчерпан.


4 октября 2001 года. Авиалайнер Ту-154М авиакомпании «Сибирь» выполнял плановый рейс SBI1812 по маршруту Тель-Авив - Новосибирск, но через 1 час и 45 минут после взлёта, согласно заключению Межгосударственного авиационного комитета, был непреднамеренно сбит зенитной ракетой 5В28 комплекса С-200В, запущенной 96-й зенитно-ракетной бригадой ПВО Украины в ходе проводившихся учений.

Украина поначалу немного поупиралась, но впоследствии, и достаточно быстро, призналась в совершенном.

Дальше все так же, как и с иранским «Боингом»: компенсации, мировое соглашение и инцидент исчерпан.

При развитии ситуации по сценарию Hard, Иран мог пойти по пути России в деле катастрофы МН-17, с одним единственным, но важным отличием: возможности Тегерана по влиянию на международные структуры все же явно не те, что не позволило бы организовывать такие же массированные информационные кампании или, например, проводить операции спецслужб по «вбросу» в парламент Нидерландов идеи о необходимости дополнительного расследования катастрофы малазийского «Боинга», или формировать мнение официальных лиц Малайзии о том, что результаты расследования вызывают сомнение.

Судя по всему, вначале иранское руководство склонялось именно к данному сценарию. Например, Иран отказался выдать «черные ящики» самолета МАУ, хотя должен был, и заявил об их повреждении. Возникли даже подозрения, что чем дольше они находятся в Тегеране, тем вероятнее попытки внесения в записи каких-либо изменений, ведь такой опыт есть: вспомним ситуацию с манипуляциями Россией записей с разбившегося самолета Леха Качиньского.

Более того, всего через два дня после крушения самолета на месте его падения появились бульдозеры, которые проводили «расчистку» обломков вместе с верхним слоем земли, больше похожую на сокрытие следов преступления.

В принципе все к этому и шло, Тегеран, как в свое время Москва в деле МН-17, на фактическое предложение Запада «во всем признаться самим» вначале отреагировал неадекватно, но «что-то пошло не так» и, хотя понять логику людей такого типа невозможно, возникли некие причины, которые привели к выбору варианта Light. Причем, дело явно не в возможных санкциях.

Здесь необходимо немного остановиться и понять сегодняшнюю обстановку в регионе.

После ликвидации США одного из ключевых звеньев при создании на Ближнем Востоке «шиитского пояса» - генерала Сулеймани, Иран объявил «кровную месть», которая тут же была исполнена довольно странным образом: кроме погибших и раненных на его похоронах иранцев, иракцев в результате обстрела американских баз в Ираке и, косвенно, сбитого украинского «Боинга», других пострадавших нет.

Объявленная Америке война закончилась, так, по сути, и не начавшись. Иными словами, Аятоллы лицо сохранили, собственный народ на битву «взбодрили», а вот реально воевать с Америкой, судя по всему, большого желания у них нет.

США против такого развития событий также особенно не возражают. Война в Заливе им совершенно ни к чему.

Именно поэтому сбитый украинский «Боинг» в таком контексте для Ирана, как, кстати, и для США, оказался совершенно не ко времени. Тегеран, в случае непризнания вины за содеянное, как бы подсаживается на «долговременный крючок» расследования с непредсказуемыми результатами.

Это факт важный, но долговременный и далеко не самый главный, ведь, судя по всему, в самом Иране происходит ярко выраженная схватка за власть. И несмотря на то, что никто толком не знает, что реально происходит в полностью закрытом от всего иранском руководстве, некоторые признаки этого все же просочились наружу.

Погибший генерал Сулеймани, не просто был главным архитектором, организатором и реализатором внешней военной тактики Ирана в регионе, по сути, кроме военной и разведывательной составляющих, он являлся неформальным «министром иностранных дел в странах Ближнего Востока».

Например, известны случаи, когда командующий силами «Кудс» давал советы Верховному лидеру режима Али Хамени относительно того, как вести переговоры с региональными странами и лично выбирал послов Ирана в странах, дружественных правящему режиму.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции контролировал практически весь экспорт страны. Все настолько серьезно, что веришь: когда на похоронах Сулеймани некоторые высшие должностные лица и государственные СМИ Ирана описывали его кончину как «смерть сердца режима» они, возможно, были искренни и говорили правду.


Все это влияние, как и «вертикаль личной власти», разом исчезли с его смертью. Уже только это в любой стране такого типа приводит к междоусобному конфликту от передела сфер влияния до гражданской войны.

Следует учитывать, что даже и без этого «неожиданного фактора» режим Аятолл в Иране весьма хрупок, главным образом из-за того, что иранцы не забыли, как Хаменеи, якобы, приказал убить, а Корпус стражей исламской революции "исполнил", по неподтвержденным данным, по меньшей мере 1500 гражданских лиц во время общенациональных протестов в ноябре 2019 года.

Об уровне общественной ненависти в Иране к КСИР говорит тот факт, что даже признание в ракетной атаке на «Боинг» не привело к успокоению ситуации. В Тегеране начались протесты напротив университета Амир Кабир с лозунгами: «признания вины в авиакатастрофе недостаточно», «КСИР - стыд» и даже «смерть диктатору».

В такой ситуации сбитый украинский «Боинг» для Аятолл также весьма некстати, отрицание факта его сбития это – новые санкции и дальнейшее ухудшение экономической ситуации в стране, которая и так похожа на пороховую бочку, может закончиться массовыми народными выступлениями.

В пользу данной версии говорит и то, что, по сообщениям СМИ, «Верховный лидер Ирана» аятолла Али Хаменеи, которому сообщили о случайном сбитии самолета МАУ, заявил, что информация должна быть обнародована после заседания высшего органа безопасности Ирана.

Более того, по тем же данным, именно Хаменеи настоял, чтобы причины трагедии и результаты расследования были опубликованы «честно и прозрачно по итогам заседания Высшего совета нацбезопасности».

Похоже, взвесив все «за» и «против», глава Ирана принял решение, которое дает ему максимальную возможность сохранить власть в стране.

В Иране сейчас начнутся «разборки» и основным пострадавшим, возможно, окажется КСИР, ПВО которого «Боинг» МАУ и сбило, но причины вовсе не в самолете.

Став при Сулеймани «государством в государстве», Корпус стражей стал иметь возможность претендовать на власть Аятоллы, а такое не прощают.

Исходя из этого, не удивлюсь, если наказание за сбитый «Боинг» будет гораздо больше заслуживающего, и не только среди конкретных виновников, но и затронет «кого-то гораздо выше».

Тут дело не в мировом сообществе, Украине или желании многих рядовых иранцев расправиться с КСИР, все проще – ничего личного, но сама возможность претензий на власть должна быть устранена.

Сможет ли все это остановить начавшиеся народные протесты в Иране, и устоит ли режим Хаменеи сложно сказать. В ближайшей перспективе, скорее всего в среднесрочной, вряд ли.

А вот кто в данной ситуации потерял больше всего, так это Россия.

Во-первых, военный конфликт в Персидском Заливе, на который Кремль подталкивал Иран, окончательно закончился, так и не начавшись.

Гибель Сулеймани, возможно, и есть не устранение США «известного государственного террориста», а именно человека-фактора, который своими личными действиями в связке с Москвой мог привести к этой войне.

Если так, то для России потеря генерала даже больший минус, чем для Ирана, да и сверхмягкая реальная реакция Тегерана на гибель «второго человека» в государстве в таком контексте объяснима.

Во-вторых, для многих на Ближнем Востоке Россия окончательно превратилась в «страну-бензоколонку», мнение которой на глазах из решающего превращается в совещательное по очень многим вопросам.

Как ни крути, США и Трамп переиграли в данной ситуации РФ и Путина вчистую, а проигравших на Востоке не любят.

В-третьих, СМИ России понесли существенные репутационные убытки. Но тут сами виноваты. Раскрученный в «духе дела МН-17» информационный шторм даже сейчас по инерции «работает», доказывая, что в сбитии украинского «Боинга» виноваты все, кроме Ирана.

Можно констатировать, что события в принципе окончились. Как с «третьей мировой» так и «Боинг».


В связи с этим интересно, поняли ли в России, что признание Ирана для нее очень плохой прецедент в преддверии начала 9 марта 2020 года суда в Нидерландах по МН-17, а аятолла, чтобы ни говорили, поумнее некоторых оказался...
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После публикации в СМИ видеоматериалов и их фактической верификацией Bellingcat, а также последующим признанием самого Ирана в сбитии украинского самолета МАУ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как есть дальше. Почему бесполезно садиться на диету после праздников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
13.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика