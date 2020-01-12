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WTA обновила рейтинг: Саснович, Соболенко и Азаренко потеряли свои позиции
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Женская теннисная ассоциация по традиции в начале недели обновила свой рейтинг. Увы, но почти все наши представительницы потеряли свои позиции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сразу 30 позиций потеряла Александра Саснович. Это случилось после неудач на турнирах в Шэньчжэне и Аделаиде, где наша спортсменка на ранних стадиях завершала борьбу. Теперь белоруска только 99-я.
Одну строку потеряла Арина Соболенко. Она на 12 месте в рейтинге. Сделала шаг назад и Азаренко. Виктория теперь 50-я.
Единственная, кто сохранила свои позиции – это Ольга Говорцова. Белоруска осталась на 190-й позиции.
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Новости Беларуси. Женская теннисная ассоциация по традиции в начале недели обновила свой рейтинг. Увы, но почти все наши представительницы потеряли свои позиции,...
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