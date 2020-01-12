WTA обновила рейтинг: Саснович, Соболенко и Азаренко потеряли свои позиции

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женская теннисная ассоциация по традиции в начале недели обновила свой рейтинг. Увы, но почти все наши представительницы потеряли свои позиции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович покидает турнир в Аделаиде

Сразу 30 позиций потеряла Александра Саснович. Это случилось после неудач на турнирах в Шэньчжэне и Аделаиде, где наша спортсменка на ранних стадиях завершала борьбу. Теперь белоруска только 99-я.





Одну строку потеряла Арина Соболенко. Она на 12 месте в рейтинге. Сделала шаг назад и Азаренко. Виктория теперь 50-я.

Единственная, кто сохранила свои позиции – это Ольга Говорцова. Белоруска осталась на 190-й позиции.