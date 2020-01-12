Беларусь в мировом рейтинге инфляции занимает 44 место

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Годовой рост цен всего на 5 % позволил Беларуси занять 44 место из 196 возможных в обновленном мировом рейтинге инфляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это позволило далеко уйти от тройки стран с самыми быстрыми темпами обесценивания национальных валют.





Для сравнения: третью строку занял Южный Судан с результатом 170 %, у Зимбабве – 480 %, а безусловным лидером стала Венесуэла. Местный боливар за год обесценился на 39 тысяч 113 %.