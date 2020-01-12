В Великом камне займутся разработкой беспилотных авто

Источник материала: Myfin

Макет индустриального парка "Великий камень". Фото: Myfin.by Соглашение о создании в «Великом камне» опытного центра разработки беспилотных автомобилей заключили 11 января 2020 года Компания по развитию индустриального парка в Китае и Международная технологическая компания «Интеллектуальное оборудование». Фото с сайта парка "Великий камень"

Согласно документу, китайское предприятие будет проводить исследования и разработки беспилотных автомобилей. Компания «Интеллектуальное оборудование» является одним из предприятий-резидентов «Великого камня». Она занимается исследованиями, разработкой и испытанием экологичных беспилотных транспортных средств на новых источниках энергии.

Фото: Myfin.by

Источник: Myfin.by

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