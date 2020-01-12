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В Великом камне займутся разработкой беспилотных авто

13.01.2020 17:50 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Макет индустриального парка "Великий камень". Фото: Myfin.by

Соглашение о создании в «Великом камне» опытного центра разработки беспилотных автомобилей заключили 11 января 2020 года Компания по развитию индустриального парка в Китае и Международная технологическая компания «Интеллектуальное оборудование».

Фото с сайта парка "Великий камень"

Согласно документу, китайское предприятие будет проводить исследования и разработки беспилотных автомобилей.

Компания «Интеллектуальное оборудование» является одним из предприятий-резидентов «Великого камня». Она занимается исследованиями, разработкой и испытанием экологичных беспилотных транспортных средств на новых источниках энергии.

Фото: Myfin.by
Источник: Myfin.by
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Теги: Новости, Минск
 
 
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В китайско-белорусском индустриальном парке Великий камень под Минском (недалеко от Национального аэропорта) планируют начать разрабатывать беспилотные...
 
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