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В Великом камне займутся разработкой беспилотных авто
Источник материала: Myfin
Соглашение о создании в «Великом камне» опытного центра разработки беспилотных автомобилей заключили 11 января 2020 года Компания по развитию индустриального парка в Китае и Международная технологическая компания «Интеллектуальное оборудование».
Фото с сайта парка "Великий камень"
Согласно документу, китайское предприятие будет проводить исследования и разработки беспилотных автомобилей.
Компания «Интеллектуальное оборудование» является одним из предприятий-резидентов «Великого камня». Она занимается исследованиями, разработкой и испытанием экологичных беспилотных транспортных средств на новых источниках энергии.
Фото: Myfin.by
Источник: Myfin.by
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