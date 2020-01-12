Людей из кинотеатра в Барановичах эвакуировали дважды менее чем за час. В чем дело?

Intex-press обратились читатели и рассказали, что примерно в 14.20 в кинотеатре «Октябрь» сотрудники милиции начали проводить экстренную эвакуацию посетителей и сотрудников. Всех людей, находящихся в здании, попросили выйти на улицу. В редакциюобратились читатели и рассказали, что примерно в 14.20 в кинотеатре «Октябрь» сотрудники милиции начали проводить экстренную эвакуацию посетителей и сотрудников. Всех людей, находящихся в здании, попросили выйти на улицу.





– К нам подошел сотрудник милиции, попросил покинуть здание, якобы поступило сообщение, что в кассовом зале обнаружена подозрительная сумка, – рассказала женщина-очевидец.





На улице, у здания кинотеатра, по словам женщины, стояли машины милиции, скорой и МЧС. Минут через десять всех «запустили» назад.





Примерно в 15 часов ситуация с эвакуацией повторилась.





– Нас снова попросили выйти на улицу, закрыли все двери, – рассказали свидетели происшествия. – Видимо, ничего не нашли, потому что довольно быстро нас снова впустили внутрь.









Получить оперативную информацию о происшествии не удалось. Но, по словам очевидцев, группа разминирования на место не выезжала.



