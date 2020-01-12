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Людей из кинотеатра в Барановичах эвакуировали дважды менее чем за час. В чем дело?

13.01.2020 17:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Необычное происшествие произошло днем 13 января в центре Барановичей.

В редакцию Intex-press обратились читатели и рассказали, что примерно в 14.20 в кинотеатре «Октябрь» сотрудники милиции начали проводить экстренную эвакуацию посетителей и сотрудников. Всех людей, находящихся в здании, попросили выйти на улицу.

– К нам подошел сотрудник милиции, попросил покинуть здание, якобы поступило сообщение, что в кассовом зале обнаружена подозрительная сумка, – рассказала женщина-очевидец.

На улице, у здания кинотеатра, по словам женщины, стояли машины милиции, скорой и МЧС. Минут через десять всех «запустили» назад.

Примерно в 15 часов ситуация с эвакуацией повторилась.

– Нас снова попросили выйти на улицу, закрыли все двери, – рассказали свидетели происшествия. – Видимо, ничего не нашли, потому что довольно быстро нас снова впустили внутрь.


Получить оперативную информацию о происшествии не удалось. Но, по словам очевидцев, группа разминирования на место не выезжала.
 
 
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Необычное происшествие произошло днем 13 января в центре Барановичей.
 
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