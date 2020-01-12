Источник материала: Новости Волковыска

⚡ В Индии змея ошибочно проглотила пластиковую бутылку. Мучения проглотившей крупную пластиковую бутылку кобры сняли на видео❗

Видео, как рептилия пытается от нее избавиться выложили в сети. Кажется, что у нее ничего не выйдет, но в итоге змее удается благополучно избавиться от бутылки. После её отнесли в лес.

"Я увидел рептилию с раздутым желудком. Было ясно, что она проглотила что-то, что не может переварить. Наверное, подумала, что это какое-то животное. Это первый задокументированный случай, когда змея ест пластиковую бутылку ", – говорит сотрудник индийской лесной службы Парвин Касван.

ВИДЕО: змея проглотила пластиковую бутылку

Парвин Касван также отметил, что на кадрах запечатлена кобра, которая способна выплюнуть что-то обратно, но "другие виды животных не могут так сделать и умрут от боли".

В публикации автор ролика попросил зрителей обратить внимание на то, как пластик влияет на дикую природу. И добавил, что видео может шокировать смотрящих.

Мусорный пластик – большая проблема в Индии.

По статистике Центрального комитета по контролю загрязнения окружающей среды, Индия каждый день производит более 25 тысяч тонн пластиковых отходов. Почти половина из них – более 40% – загрязняют дикую природу.

По данным на 2019 год, только 24% пластиковых отходов в стране были переработаны.