Как есть дальше. Почему бесполезно садиться на диету после праздников

Источник материала: Ежедневник



фото: kk.tokkoro.com

Диеты, «чистка» от шлаков и токсинов, голодание, разгрузочные дни, БАДы, таблетки для очистки печени, мочегонное и даже клизмы…. Каждый борется с набранными за праздники килограммами по-своему. И почти все – неправильно.

Все эти методы несовместимы с принципами доказательной медицины, пишет Коммерсантъ . Следует запомнить, что с выводом «токсинов» из нашего организма успешно справляется печень — для этого она и существует. У здорового человека печень отлично выводит ненужные продукты обмена.

И самое печальное: у подавляющего большинства людей, активно избавляющихся от лишнего веса, через несколько месяцев он восстанавливается. Иногда «привес» даже больше, чем количество сброшенных путем строгих лишений килограммов. Эксперты утверждают, что речь идет о 95% худеющих. За последние несколько десятилетий (после исследования в 1959 году) эта цифра так широко цитировалась на конференциях, в диетических книгах, исследовательских работах и на семинарах, что уже рассматривается как факт.

Жидкие, разгрузочные и детокс-диеты не могут обеспечить организм белком. Без него тело человека начинает добывать его, расщепляя клетки собственных мышечных тканей. А ведь мышцы — это встроенный в тело механизм сжигания калорий. Вывод прост: чем меньше мускулов – тем медленнее обмен веществ. Вот почему детокс-диеты часто приводят к очень быстрому набору веса. Да, вы похудеете поначалу - за счет потери воды. Однако как только вы начнете питаться в обычном режиме, килограммы вернутся. И даже если нет, то ваше похудение будет происходить за счет сокращения мышечной ткани, а не жира.

Кроме того, диета- это синонимом страдания. Многие люди «выходят» из диеты с нервным срывом. Либо «награждают» себя за результат вкусненьким. Голод приводит к повышению кортизола, гормона стресса. Исследование 2004 года доказывает, что однообразие в питание повышает тягу к вкусной еде.

Конечно, все это не означает, что после застольных праздников не нужно ограничивать себя в поедании жирного и сладкого. Скорее всего, переход на нормальное меню произойдет сам по себе – просто потому, что человек включается в рабочий ритм.

Конечно же, нужно быть грамотным в плане питания и не впадать в крайности от переедания до детокса. Стоит в целом проанализировать свой рацион на разнообразие, отсмотреть периоды голода и насыщения. Кстати, согласно отчету Фонда международного информационного совета по продовольствию, молодое поколение потребителей все больше выступает за интуитивное питание вместо диет.

Если же еда стала настоящей проблемой, с которой вы не можете справиться, стоит обратиться к ответственному врачу, который составит план питания с учетом индивидуальных потребностей организма.