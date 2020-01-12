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Практик-стади «Заключение контрактов с иностранными контрагентами: практика договорной работы и арбитража»
Источник материала: 21.by
Практик-стади «Заключение контрактов с иностранными контрагентами: практика договорной работы и арбитража»
Правовой формой реализации международных торговых отношений является внешнеторговый контракт. До его заключения следует оценивать отдельные условия сотрудничества с точки зрения соблюдения баланса интересов. Кроме того, стоит учитывать, что такая сделка подпадает под особый режим регулирования.
24 и 31 января 2020 года Образовательный центр «Профессиональный интерес» проведет двухдневный практик-стади «Заключение контрактов с иностранными контрагентами: практика договорной работы и арбитража».
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Практик-стади «Заключение контрактов с иностранными контрагентами: практика договорной работы и арбитража»
24 и 31 января 2020 года Образовательный центр «Профессиональный интерес» проведет двухдневный практик-стади «Заключение контрактов с иностранными контрагентами: практика договорной работы и арбитража».
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