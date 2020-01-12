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Практик-стади «Заключение контрактов с иностранными контрагентами: практика договорной работы и арбитража»

13.01.2020 18:08 — Разное | 21.by  
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Источник материала: 21.by

Практик-стади «Заключение контрактов с иностранными контрагентами: практика договорной работы и арбитража»

Практик-стади «Заключение контрактов с иностранными контрагентами: практика договорной работы и арбитража»

Правовой формой реализации международных торговых отношений является внешнеторговый контракт. До его заключения следует оценивать отдельные условия сотрудничества с точки зрения соблюдения баланса интересов. Кроме того, стоит учитывать, что такая сделка подпадает под особый режим регулирования.
Важно помнить, что внешнеторговый договор находится в сфере действия гражданского права нескольких государств. Соответственно, возникает проблема выбора применимого права для регулирования такого договора.
Также по-прежнему вызывает массу вопросов проверка иностранных контрагентов. Компании, заключившие ВЭД-контракты с «неблагонадежными» контрагентами из иностранных государств, рискуют получить предписания о доначислении налогов.

24 и 31 января 2020 года Образовательный центр «Профессиональный интерес» проведет двухдневный практик-стади «Заключение контрактов с иностранными контрагентами: практика договорной работы и арбитража».

Кому стоит посетить:
• юристам, сопровождающим внешнеэкономические сделки;
• специалистам, осуществляющим взыскание задолженности с иностранных контрагентов;
• юристам, представляющим интересы компании в арбитражных судах Российской Федерации.

Что вы узнаете, посетив практик-стади:
• какие условия предусмотреть во внешнеэкономическом договоре;
• как проверить иностранного партнера до начала сотрудничества;
• как минимизировать риски (например, возврат неоплаченного товара/переданной в аренду техники при прекращении действия договора и др.);
• как работать с внешнеторговыми посредниками правильно;
• каков порядок признания и приведения в исполнение решений белорусских судов на территории иностранного государства;
• актуальную информацию о судебной практике по спорам, связанным с исполнением внешнеэкономических договоров.

 

 

 
 
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24 и 31 января 2020 года Образовательный центр «Профессиональный интерес» проведет двухдневный практик-стади «Заключение контрактов с иностранными контрагентами: практика договорной работы и арбитража».
 
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