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Практик-стади «Заключение контрактов с иностранными контрагентами: практика договорной работы и арбитража»

Правовой формой реализации международных торговых отношений является внешнеторговый контракт. До его заключения следует оценивать отдельные условия сотрудничества с точки зрения соблюдения баланса интересов. Кроме того, стоит учитывать, что такая сделка подпадает под особый режим регулирования.

Важно помнить, что внешнеторговый договор находится в сфере действия гражданского права нескольких государств. Соответственно, возникает проблема выбора применимого права для регулирования такого договора.

Также по-прежнему вызывает массу вопросов проверка иностранных контрагентов. Компании, заключившие ВЭД-контракты с «неблагонадежными» контрагентами из иностранных государств, рискуют получить предписания о доначислении налогов.

24 и 31 января 2020 года Образовательный центр «Профессиональный интерес» проведет двухдневный практик-стади «Заключение контрактов с иностранными контрагентами: практика договорной работы и арбитража».

Кому стоит посетить:

• юристам, сопровождающим внешнеэкономические сделки;

• специалистам, осуществляющим взыскание задолженности с иностранных контрагентов;

• юристам, представляющим интересы компании в арбитражных судах Российской Федерации.

Что вы узнаете, посетив практик-стади:

• какие условия предусмотреть во внешнеэкономическом договоре;

• как проверить иностранного партнера до начала сотрудничества;

• как минимизировать риски (например, возврат неоплаченного товара/переданной в аренду техники при прекращении действия договора и др.);

• как работать с внешнеторговыми посредниками правильно;

• каков порядок признания и приведения в исполнение решений белорусских судов на территории иностранного государства;

• актуальную информацию о судебной практике по спорам, связанным с исполнением внешнеэкономических договоров.

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