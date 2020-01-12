В многоэтажке на Рокоссовского произошёл пожар: погиб хозяин квартиры

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минувшей ночью в одной из многоэтажек на проспекте Рокоссовского произошел пожар, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание, однако хозяина квартиры спасти не удалось. По предварительным данным, причина пожара – неосторожное обращение с огнем и неправильное использование бытовых приборов.







