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В многоэтажке на Рокоссовского произошёл пожар: погиб хозяин квартиры
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минувшей ночью в одной из многоэтажек на проспекте Рокоссовского произошел пожар, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание, однако хозяина квартиры спасти не удалось. По предварительным данным, причина пожара – неосторожное обращение с огнем и неправильное использование бытовых приборов.
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Новости Беларуси. Минувшей ночью в одной из многоэтажек на проспекте Рокоссовского произошел пожар, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
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