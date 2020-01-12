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В Гомеле мужчина ударил топором электрический щиток новогодней ели
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гомеле пьяный мужчина порубил топором электрический щиток новогодней ели.
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Установлено, что 39-летний местный житель нанес несколько ударов топором по электрическому щитку новогодней ели, после чего решил скрыться. Однако ему это не удалось сделать. Мужчина был в нетрезвом состоянии.
Материалы проверки переданы в Гомельской городской отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки произошедшему.
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Новости Беларуси. В Гомеле пьяный мужчина порубил топором электрический щиток новогодней ели. По информации УВД Гомельского облисполкома, инцидент случился...
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