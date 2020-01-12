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Разгон протестов в Иране: применили газ и боевые патроны
Источник материала: Партизан
По всей стране люди протестуют против поведения властей после катастрофы украинского лайнера.
Иранская полиция и спецслужбы использовали боевые патроны и слезоточивый газ против протестующих. Об этом сообщает
Протесты продолжаются второй день по всей стране, после того, как руководство Ирана признало, что украинский лайнер был сбит ракетой ПВО.
Видео, присланные в Центр по правам человека в Иране и верифицированные AP, показывают, как разбегается толпа демонстрантов после того, как в нее попадает емкость со слезоточивым газом.
На другом видео несут женщину, на земле виден кровавый след. Окружающие ее люди кричат, что она была ранена в ногу боевым зарядом.
На фотографиях и видео после инцидента видны лужи крови на тротуаре.
В декабре прошлого года в Иране прошла волна протестов, подавленных властями. Жертвами спецслужб стали, предположительно, до 1500 человек.
Начиная с 8 января, когда был сбит украинский Boeing 737, иранские власти официально заявляли о том, что причина трагедии – в неисправности двигателя самолета, а информацию о попадании ракеты называли "психологической атакой США".
11 января Корпус стражей исламской революции признался, что иранский военный якобы по ошибке сбил украинский Boeing.
В этот же день в Тегеране жители города вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против действий правительства Ирана, которое пыталось утаить информацию о том, что иранские военные сбили украинский самолет.
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По всей стране люди протестуют против поведения властей после катастрофы украинского лайнера.
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