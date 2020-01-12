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Разгон протестов в Иране: применили газ и боевые патроны

13.01.2020 18:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По всей стране люди протестуют против поведения властей после катастрофы украинского лайнера.

Иранская полиция и спецслужбы использовали боевые патроны и слезоточивый газ против протестующих. Об этом сообщает Associated Press.

Протесты продолжаются второй день по всей стране, после того, как руководство Ирана признало, что украинский лайнер был сбит ракетой ПВО.

Видео, присланные в Центр по правам человека в Иране и верифицированные AP, показывают, как разбегается толпа демонстрантов после того, как в нее попадает емкость со слезоточивым газом.

На другом видео несут женщину, на земле виден кровавый след. Окружающие ее люди кричат, что она была ранена в ногу боевым зарядом.

На фотографиях и видео после инцидента видны лужи крови на тротуаре.


В декабре прошлого года в Иране прошла волна протестов, подавленных властями. Жертвами спецслужб стали, предположительно, до 1500 человек.

Начиная с 8 января, когда был сбит украинский Boeing 737, иранские власти официально заявляли о том, что причина трагедии – в неисправности двигателя самолета, а информацию о попадании ракеты называли "психологической атакой США".

11 января Корпус стражей исламской революции признался, что иранский военный якобы по ошибке сбил украинский Boeing.

В этот же день в Тегеране жители города вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против действий правительства Ирана, которое пыталось утаить информацию о том, что иранские военные сбили украинский самолет.
 
 
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По всей стране люди протестуют против поведения властей после катастрофы украинского лайнера.
 
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