Разгон протестов в Иране: применили газ и боевые патроны

Associated Press . Иранская полиция и спецслужбы использовали боевые патроны и слезоточивый газ против протестующих. Об этом сообщает





Протесты продолжаются второй день по всей стране, после того, как руководство Ирана признало, что украинский лайнер был сбит ракетой ПВО.





Видео, присланные в Центр по правам человека в Иране и верифицированные AP, показывают, как разбегается толпа демонстрантов после того, как в нее попадает емкость со слезоточивым газом.





На другом видео несут женщину, на земле виден кровавый след. Окружающие ее люди кричат, что она была ранена в ногу боевым зарядом.





На фотографиях и видео после инцидента видны лужи крови на тротуаре.



