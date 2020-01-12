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В Гродно Renault сбил двух подростков на пешеходном переходе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гродно на пешеходном переходе автомобиль сбил двух школьников.
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В соседней полосе рядом ехал еще один автомобиль, он затормозил при подъезде к пешеходному переходу. Renault этого не сделал – неизвестно по какой причине.
В результате легковушка сбила двух 13-летних школьников. Они получили травмы, с места аварии их забрала скорая. Сейчас угрозы жизни и здоровью пострадавших нет.
По факту ДТП проводится проверка.
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Новости Беларуси. В Гродно на пешеходном переходе автомобиль сбил двух школьников. По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария произошла днем 13...
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