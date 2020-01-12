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В Гродно Renault сбил двух подростков на пешеходном переходе

13.01.2020 17:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гродно на пешеходном переходе автомобиль сбил двух школьников.  

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария произошла днем 13 января. За рулем легковушки Renault находился 71-летний водитель. Он ехал по улице Курчатова.  

В соседней полосе рядом ехал еще один автомобиль, он затормозил при подъезде к пешеходному переходу. Renault этого не сделал – неизвестно по какой причине.  

В Гродно Renault сбил двух подростков на пешеходном переходе
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома  

В результате легковушка сбила двух 13-летних школьников. Они получили травмы, с места аварии их забрала скорая. Сейчас угрозы жизни и здоровью пострадавших нет.  

По факту ДТП проводится проверка.  

В конце ноября в Гродно 69-летний мужчина уснул за рулем и попал в лобовое ДТП – здесь подробнее.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В Гродно на пешеходном переходе автомобиль сбил двух школьников.   По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария произошла днем 13...
 
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