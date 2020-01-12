В Гродно Renault сбил двух подростков на пешеходном переходе

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гродно на пешеходном переходе автомобиль сбил двух школьников.

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария произошла днем 13 января. За рулем легковушки Renault находился 71-летний водитель. Он ехал по улице Курчатова.

В соседней полосе рядом ехал еще один автомобиль, он затормозил при подъезде к пешеходному переходу. Renault этого не сделал – неизвестно по какой причине.



Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

В результате легковушка сбила двух 13-летних школьников. Они получили травмы, с места аварии их забрала скорая. Сейчас угрозы жизни и здоровью пострадавших нет.

По факту ДТП проводится проверка.