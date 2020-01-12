Блумберг готов потратить миллиард долларов для победы над Трампом

Bloomberg . Об этом передает агентство





При этом он намерен помогать любому кандидату от демократов, если сам он не победит в предварительном отборе.





Газета The New York Times, отмечает агентство, спросила Блумберга, потратит ли он 1 миллиард долларов на победу над Трампом, и сообщила, что он не исключает этого. Однако позже, по данным агентства, миллиардер выразил надежду, что это не будет стоить столько денег, отметив, что поддержит Джо Байдена, Берни Сандерса, Элизабет Уоррен, Томаса Стайера или кого-то, кто "будет на гонке".



