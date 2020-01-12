В Минске откроют центр гибридной кардиохирургии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске вскоре начнут проводить двойные операции на сердце. Там планируют открыть центр гибридной кардиохирургии, передает телеканал «МИР 24».



Благодаря новому оборудованию врачи смогут совместить сразу два подхода – хирургический и внутрисосудистый. Таким образом удастся добиться больших результатов при минимальном вмешательстве. Также медики смогут помогать тем, кому раньше отказывали в операциях: например, пациентам со сложной кардиохирургической и сосудистой патологией.

«Когда одновременно нужно вмешательство и кардиохирурга, и врача-интервенциониста. Плюс одновременное решение проблемы сосудистой патологии, аритмологии, имплантации определенных устройств, которые обеспечивают работу сердца», – рассказал главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Беларуси Александр Мрочек.

Центр планируют открыть в 2024 году. На эти цели выделено 45 миллионов долларов.