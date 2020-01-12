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В Минске откроют центр гибридной кардиохирургии
13.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске вскоре начнут проводить двойные операции на сердце. Там планируют открыть центр гибридной кардиохирургии, передает телеканал «МИР 24».
Центр планируют открыть в 2024 году. На эти цели выделено 45 миллионов долларов.
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Благодаря новому оборудованию врачи смогут совместить сразу два подхода – хирургический и внутрисосудистый.
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