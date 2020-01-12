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«Восемнадцать литров на корову — это не надой для учхоза»: как в РУП «Учхоз БГСХА» прошел день животновода

13.01.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


«Восемнадцать литров на корову — это не надой для учхоза»: как в РУП «Учхоз БГСХА» прошел день животновода

Сегодня первый заместитель председателя райисполкома — начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Василий Муренков в рамках Дня животновода встретился с трудовыми коллективами МТК «Горки», «Задорожье» и школы-фермы РУП «Учхоз БГСХА». В центре внимания — анализ итогов работы за 2019 год, определение стратегии наращивания производства животноводческой продукции и ответы на вопросы сельчан.

«Восемнадцать литров на корову — это не надой для учхоза»: как в РУП «Учхоз БГСХА» прошел день животновода

«Восемнадцать литров на корову — это не надой для учхоза»: как в РУП «Учхоз БГСХА» прошел день животновода

Встреча началась с чествования лучшего оператора машинного доения МТК «Горки» Галины Орловской, которая 20 лет посвятила работе в сельхозпредприятии. Директор РУП «Учхоз БГСХА» Александр Янкович поздравил Галину Тимофеевну с замечательной юбилейной датой, пожелал крепкого здоровья, успехов в работе и вручил Почетную грамоту, денежную премию и букет цветов. Поблагодарила Галину Тимофеевну за добросовестный труд, преданность родному сельхозпредприятию и председатель профкома Екатерина Полякова.

«Восемнадцать литров на корову — это не надой для учхоза»: как в РУП «Учхоз БГСХА» прошел день животновода

«Восемнадцать литров на корову — это не надой для учхоза»: как в РУП «Учхоз БГСХА» прошел день животновода

«Восемнадцать литров на корову — это не надой для учхоза»: как в РУП «Учхоз БГСХА» прошел день животновода

И. о. главного экономиста Татьяна Кулако сообщила о результатах работы по производству животноводческой продукции за 2019 год как в целом по хозяйству, так и в разрезе по каждому МТК. Валовое производство и реализация молока в сельхозпредприятии «минусует». В среднем на одну фуражную корову надоили 6041 кг молока, недобрав к уровню прошлого года 288 кг. При этом с плюсом сработали коллективы МТК «Горки» (107,5% к уровню 2018 года) и школы-фермы (163,2%). А на школе-ферме от каждой коровы получают по 7472 кг. Ситуация в декабре улучшилась. Произвели молока к уровню декабря 2018 года 108,6%.

«Восемнадцать литров на корову — это не надой для учхоза»: как в РУП «Учхоз БГСХА» прошел день животновода

«Восемнадцать литров на корову — это лучший показатель в районе, однако это не надой для учхоза», — подчеркнул Василий Муренков и привел пример, когда в сельхозпредприятии «Лориновка» от каждой коровы получают по 11 тыс. кг молока. Подробности — в номере газеты за 15 декабря.

Елена АГЕЙЧИК.
Фото Михаила ЛЕВЦОВА.


 
 
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Сегодня первый заместитель председателя райисполкома — начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Василий Муренков в рамках Дня...
 
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