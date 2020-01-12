ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Маме грозит каторга за то, что она спасла из пожара двоих детей, а не очень важный портрет для Северной Кореи

13.01.2020 19:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Во время пожара кореянка кинулась спасать своих детей. Но, по мнению партии, первым, что она должна была защитить, были портреты Ким Чен Ына, гордо висящие на стене.

Пожар вспыхнул в многоквартирном доме в уезде Онсонг, расположенном недалеко от границ с Китаем. Одной из семей удалось вытащить из пламени фотографии членов правящего рода Ким. А вот матери двоих сыновей было не до картинок на стене — она спасала детей. Теперь из-за этого “опрометчивого” решения женщина может остаток жизни провести на северокорейских каторгах.


Фото © Twitter/dailystar

Кроме того, по сообщениям Daily Star, матери запретили посещать своих детей в госпитале, несмотря на то что они получили серьёзные ожоги. Женщина в ужасе от того, что может сделать Министерство внутренних дел. Они уже запретили ей получать необходимые для сыновей антибиотики, и она уверена: власти не остановятся.


Фото © Twitter/9janaija

Соседи семьи хоть и испуганы действиями властей, ничем не могут помочь, ведь отправиться в лагеря вместе с мамой, забывшей про портреты великих вождей, они не хотят.
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время пожара кореянка кинулась спасать своих детей. Но, по мнению партии, первым, что она должна была защитить, были портреты Ким Чен Ына, гордо висящие на стене.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске откроют центр гибридной кардиохирургии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
13.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика