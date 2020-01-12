|
Пешком на 12 этаж несколько раз в день. Разбираемся, можно ли менять два лифта в подъезде по очереди
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пешком на 12 этаж трижды в день. Хорошая разминка, но к таким марафонам оказался не готов гомельчанин Сергей Худяков. И к этому выводу он буквально пришел, когда в его доме начали одновременно ремонтировать оба лифта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Замена оборудования длится уже два с половиной месяца. Так что жители вынуждены ежедневно испытывать кардионагрузки. А для многих, как выяснилось, это настоящее испытание. Чтобы помочь разобраться в ситуации, гомельчанин обратился к журналистам СТВ.
Александр Добриян, корреспондент:
Лозунг – в новый год с новым лифтом – далеко не все жильцы дома № 17 по улице Героев подпольщиков восприняли с радостью. Среди них много пенсионеров и больных людей: есть гипертоники и перенесшие инсульт. Для таких людей каждый спуск и подъем по лестнице – сродни подвигу.
Тамара Сергеенко, жительница Гомеля:
Сергей Худяков мириться не стал, а вопросы, волнующие всех соседей, изложил письменно.
Сергей Худяков, житель Гомеля:
Вопрос абсолютно логичен. Но и ответ монтажников не подразумевает вариантов.
Если бы здесь была бетонная или кирпичная перегородка, менялось бы по одному лифту: один лифт менялся, а второй бы работал. А так шахта одна на два лифта, то по технике безопасности, даже если один лифт меняется, то второй работать не может.
Запустить в замкнутом пространстве шахты глубиной 34 метра один лифт и при этом пытаться заменить второй сродни самоубийству.
Александр Кузьменков, начальник управления Гомельского областного управления Госпромнадзора:
Принципиально лифты, конечно, можно было бы менять по очереди: два с половиной месяца один и столько же второй – таковы нормативные сроки. При этом оба лифта не работали бы все пять месяцев. Монтажники обещают сделать все от них зависящее и завершить работы как можно раньше.
Сергей Ковалев, начальник участка ОАО «Спецпромавтоматика»:
Планируем сдать лифты в конце января – начале февраля. Работы выполнены где-то на 60 % по замене.
В 2020 году в Беларуси завершается целевая программа. В ее рамках по всей стране уже заменены тысячи лифтов. До конца года в Гомеле предстоит установить еще свыше 300 штук. Больше только в Минске.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пешком на 12 этаж несколько раз в день. Разбираемся, можно ли менять два лифта в подъезде по очереди
Новости Беларуси. Пешком на 12 этаж трижды в день. Хорошая разминка, но к таким марафонам оказался не готов гомельчанин Сергей Худяков. И к этому выводу он буквально...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)