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В «Великом камне» собираются создавать беспилотные автомобили
Источник материала: Партизан
В индустриальном парке «Великий камень» появится центр разработки беспилотных автомобилей. Его создаст ООО «Международная технологическая компания «Интеллектуальное оборудование»,
Китайское предприятие собирается заниматься исследованиями в области создания беспилотных автомобилей, а также их непосредственной разработкой. Проект должен стартовать в мае этого года, пишет
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В индустриальном парке «Великий камень» появится центр разработки беспилотных автомобилей. Его создаст ООО «Международная технологическая компания...
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