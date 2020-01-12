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В «Великом камне» собираются создавать беспилотные автомобили

13.01.2020 19:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В индустриальном парке «Великий камень» появится центр разработки беспилотных автомобилей. Его создаст ООО «Международная технологическая компания «Интеллектуальное оборудование», сообщает администрация парка.

Китайское предприятие собирается заниматься исследованиями в области создания беспилотных автомобилей, а также их непосредственной разработкой. Проект должен стартовать в мае этого года, пишет reform.by
 
 
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В индустриальном парке «Великий камень» появится центр разработки беспилотных автомобилей. Его создаст ООО «Международная технологическая компания...
 
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