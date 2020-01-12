Застряли в барханах. Капотник чудом вылез из песков и остался в тройке лучших на «Дакаре»

Источник материала: Tut.by

Капотный МАЗ застрял на песчаном участке восьмого этапа ралли-рейда «Дакар-2020». Но вовремя подоспевшие партнеры по команде помогли вытащить грузовик и удержать третье место в общем зачете, рассказали AUTO.TUT.BY в пресс-службе ОАО «МАЗ».





Восьмой этап прошел в окрестностях города Вади-ад-Давасир. Спецучасток протяженностью 477 километров проходил вдоль гор и каньонов. Но для гонщиков основные трудности были связаны с песками и дюнами. Так, на одной из горок застрял МАЗ под управлением Сергея Вязовича. Вскоре на помощь пришел партнер по команде Алексей Вишневский, но его усилий не хватило. Лишь когда подъехал Александр Василевский, капотник удалось сдвинуть с места.

Благодаря товарищам Сергей Вязович все же приехал шестым. Его время — 4 часа 39 минут, а отставание от взявшего очередной этап «камазовца» Андрея Каргинова — 18 минут. В общем зачете капотный МАЗ сохраняет третье место, проигрывая лидеру ралли больше часа.





«На ралли пошли первые серьезные спецучастки, хотя для нашей машины дюны были проходимыми. К сожалению, в самом начале мы не ожидали, что они будут настолько мягкими. Буквально на 50-м километре на подъеме застряло много джипов — перекрыли „канал“. Я как-то не придал значения, что у подножия может быть так мягко, решил развернуться и не идти вверх со всеми. И вот во время разворота на ровном плато мы буквально провалились и не смогли уже сами выехать, — объясняет пилот Сергей Вязович. — Выбраться смогли только благодаря двум родным экипажам, которые пришли на помощь. Потеряли где-то 14 минут. Дальше ехали без инцидентов».

МАЗ Алексея Вишневского также финишировал в первой десятке, потратив на трассе 4 часа 50 минут и отстав от победителя на 25 минут. В «абсолюте» экипаж идет восьмым с потерей в 4 часа 15 минут. Александр Василевский завершил заезд на 14-й позиции. На спецучастке он оставил более 5 часов, а проиграл 39 минут. В турнирной таблице «зубр» находится на 11-й строчке с отставанием от лидера в 5 часов 15 минут.





«На этапе было много мягких песков и дюн. Сергей Вязович немного застрял. Я не смог один вытащить грузовик, но вместе с Александром Василевским с этим справились. Также два раза не смог подняться на песчаные горки, пришлось сдавать назад. А так финишировал без проблем», — признается пилот Алексей Вишневский.

Девятый ралли-заезд приведет марафон в богатый полезными ископаемыми поселок Харад. Спецучасток растянется на 410 километров. Организаторы готовят гонщиков к жесткому бездорожью и советуют не расслабляться до самого финиша.

Ралли-рейд «Дакар-2020» стартовал 5 января в Джедде и завершится 17 января в Киддии. Протяженность маршрута составляет около 8 тыс. км, причем на спецучастки приходятся рекордные 5 тыс. км. В гонке принимают участие свыше 350 экипажей со всего мира, из них около 50 соревнуются в классе грузовиков.